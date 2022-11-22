حكم المشاركة فى مسابقات التكهنات الرياضية

جدة - نرمين السيد - حكم المشاركة في مسابقات التكهنات الرياضية

وقالت الإفتاء على صفحتها الرسمية على فيسبوك: "من المقرر شرعًا حرمة القمار والميسر والمراهنة؛ قال تعالى: "يا أَيُّها الَّذِينَ آمَنُوا إنَّما الخَمرُ والمَيسِرُ والأَنصابُ والأَزلامُ رِجسٌ مِن عَمَلِ الشَّيطَانِ فَاجتَنِبُوهُ لَعَلَّكُم تُفلِحُونَ"، وقال سبحانه: "وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ"، وقال عز وجل: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ".

وأضافت: "وهذه المسابقة إن كانت باشتراك مالى من المتسابقين فلا ريب أنها تكون من المقامرة الممنوعة شرعا؛ لأن المتسابقين بذلك يكون كل منهم قد أخرج مالًا معينًا ثم يأخذ الفائز منهم هذا المال جميعه، فأما إذا لم يكن الاشتراك فى هذه المسابقة بمقابل مالى؛ فإن الحكم الشرعى عليها بالجواز".

واختتمت دار الإفتاء: "وعليه فالاشتراك فى مسابقة التكهنات الرياضية التى لا تتطلب دفع مال فيها جائز شرعًا إذا كان المتسابِق يبنى توقعه على دراسات وتحليل منطقى"