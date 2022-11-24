انت الان تتابع خبر إضافة المواليد على بطاقات التموين لبعض الفئات.. الباب اتفتح لو انت منهم تبقي محظوظ والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قام وكيل وزارة التموين في الجيزة طلعت حسن بالإعلان عن إضافة المواليد على بطاقات التموين لبعض الفئات، وهي أبرز التصريحات الأخيرة التي أهتم بها الكثير من المواطنين، لأنها من أهم الأشياء التي يريدها الجميع.

إضافة مواليد جدد لبطاقة التموين

وأكد حسن أن خطة الدولة سوف تحددها الميزانية الخاصة بالعام المالي الجديد لإضافة المواليد، وهي التي تشمل على الفئات التي تخص تكافل وكرامة وكل أصحاب الإعاقات الذين يحملون البطاقات المتكاملة، وأيضاً الأرامل والمطلقات وكل من عندهم أقل من 4 أفراد.

يذهب مالك البطاقة للتقدم بالطلب لأقرب مكتب تموين بدءاً من الشهر الحالي ويكون الرد خلال 21 يوماً من استلام الأوراق المطلوبة ليوافق الوزير عليها، وقال “يتقدمون بالبطاقة المتكاملة وشهادات الميلاد للأطفال وتكافل وكرامة أيضا، وبالنسبة للمطلقة يجب أن تكون حاضنة للأطفال ويكون دخلها ليس كبيراً”.

وتابع “وتقدم ما يثبت الطلاق وصورة البطاقة التموينية والرقم القومي وشهادة الدخل وبطاقات الأطفال أو صورة البطاقة لهم ويتم تقديمها لأقرب مكتب تموين تابع للمنطقة التي تسكن فيها ويتم عرضها على الوزير وخلال 21 يوماً يتم الرد، وهناك سرعة في الرد من الوزير على الإضافة لهذه الفئات”.