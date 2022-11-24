السكة الحديد والسفير الفرنسى يوقعان اتفاقية لتطوير نظم إشارات خط طنطا دمياط

جدة - نرمين السيد - استقبل المهندس محمد عامر، رئيس هيئة السكة الحديد، مارك باريتى سفير دولة فرنسا، والوفد المرافق له ومكتب الوكالة الفرنسية للتنمية بجمهورية مصر العربية، حيث تم توقيع اتفاقية مشروع تطوير نظم الإشارات والاتصالات لخط (طنطا / المنصورة / دمياط) بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر والوكالة الفرنسية للتنمية.





وفى بداية اللقاء، أعرب رئيس الهيئة عن وافر ترحيبه بالضيوف، خاصةً وأنها الزيارة الأولى لسفير دولة فرنسا لمقر الهيئة القومية لسكك حديد مصر، وأثناء اللقاء، استعرض المهندس محمد عامر تاريخ التعاون المشترك بين الهيئة والجانب الفرنسى، ومن ثَم تطرق للحديث عن مشروع تطوير خط طنطا - المنصورة - دمياط، والذى يعد أول تعاون بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر والوكالة الفرنسية للتنمية كشريك مالى رئيسى، متطلعًا أن يكون ذلك بداية لتعاون مستقبلى مثمر بين كلا الطرفين.

كما أكد السفير الفرنسى عن شكره وسعادته لهذا التعاون المثمر فى مجال النقل السككى.

وفى نهاية اللقاء، قدم المهندس محمد عامر شكره للحضور، معربًا عن خالص امتنانه للدعوة الكريمة من "السفارة الفرنسية" لحضور بعثة الأعمال للنقل الحضرى والسكك الحديدية، والمقرر لها منتصف شهر ديسمبر المقبل، بهدف توطيد العلاقات الثنائية بين مصر وفرنسا فى مجال النقل.

كما قام السفير الفرنسى والوفد المرافق له بزيارة لمتحف السكة الحديد، حيث أبدى سيادته والوفد المرافق الاشادة بمحتويات المتحف والذى يوضح مراحل تطوير السكة الحديد بمصر.

ويبلغ إجمالى طول خط (طنطا / المنصورة / دمياط) حوالى 119 كم (خط طنطا / المنصورة بطول 54 كم – خط مزدوج - بعدد 18 محطة)، خط (المنصورة / دمياط) بطول 64 كم – خط مفرد – بعدد 21 محطة سوف يتم ازدواجها ضمن المشروع حيث انها تخدم مناطق كثيفة السكان خاصةً وأنه يتوازى مع أحد فروع نهر النيل ويمر بمناطق صناعية وتجارية واسعة ويخدم نقل البضائع من وإلى ميناء دمياط، ما يمثل تطويره ورفع كفاءته تحسين فى مستوى الخدمة المقدمة أعلى كفاءة من مستوى الأمان والسلامة وزيادة لسعة الخط لاستيعاب الزيادة المستقبلية المتوقعة لعدد الرحلات وقطارات نقل البضائع، وكذا تقليل زمن الرحلة على الخط.