عضو «ابدأ»: نعمل على 8 قطاعات كاملة.. والدولة خططت بشكل جيد لتطوير الصناعة

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور محمد عبدالسميع، عضو فريق مبادرة «ابدأ»، إن المبادرة الخاصة بتوطين الصناعة، عملت على 8 قطاعات صناعية كاملة، رغم أنها بدأت قبل أزمات رئيسية مثل الحرب الروسية الأوكرانية، وأزمات سلاسل الإمداد.





وأضاف عضو المبادرة، عبر قناة إكسترا نيوز، أن الدولة خططت بشكل جيد لتطوير الصناعة، واستعدت لتحقيق طفرة صناعية منذ عام تقريبا، ولتجهيز المناطق الصناعية والطرق، والربط بين التجارة الداخلية الكاملة وطرق التجارة الحرة على مصر. وتابع أن قطاعات المبادرة الـ8، التى عملت عليها الدولة، بداية من زيادة القيمة المضافة على الخامات الزراعية، أو على الثروات المعدنية، وتوفير مهن تعمل على زيادة حجم التجارة الداخلية، والاعتماد على مصانع متوقفة ومغلقة وتوفير منتجات مصرية داخل الاقتصاد المحلى وتوطين صناعات حديثة كنا نستوردها.

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