وزير الصحة: المواطن لن يحتاج للذهاب لعواصم المحافظات لإجراء جراحات دقيقة في...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 26 نوفمبر 2022 09:29 مساءً - قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، إن لم يكن هناك خدمات صحية متقدمة إلا في العواصم، فما كان من المواطن في محافظة كالأقصر يتوجه إلى القاهرة لإجراء عمليات جراحية دقيقة، لكن مع دخول منظومة التأمين الصحي الشامل بدأنا نشهد عمليات جراحية دقيقة كزراعة أعضاء وجراحات بالقلب والمخ.

جاء ذلك خلال كلمته في الملتقى السنوي الثالث للهيئة العامة للرعاية الصحية 2022 المنعقد في معبد الكرنك بالأقصر، تزامنا مع مرور 3 سنوات على منظومة التأمين الصحي الشامل، وبحضور كبار الشخصيات المصرية والعربية والدولية المهمة في قطاع الرعاية الصحية.

وأضاف الدكتور خالد عبدالغفار، أن المريض يذهب إلى الوحدة الصحية للحصول على الخدمة الطبية لتبدأ منها عملية التشخيص والتحويل إلى مستوى الأعلى من الرعاية للمستشفيات، وهذا الأمر يعد تغيير في ثقافة الموطن لتلقي الخدمة الصحية لتبدأ من وحدات طب الأسرة.

وأشار وزير الصحة والسكان، إلى أنه يتم العمل على إعداد المستشفيات والوحدات الصحية بشكل متطور، لتقديم الخدمات الصحية في مصر بكفاءة عالية، من ميزانية وزارة الصحة، إلى جانب تطوير وتدريب الكوادر الطبية.

ويذكر أن عملت خلال السنوات الثلاث الماضية منذ انطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل في 2019، على ميكنة الخدمات الطبية والتحول الرقمي، من خلال ميكنة وتوحيد أكثر من 4.6 مليون ملف طبي إلكتروني للمريض، بما ييسر حصول المنتفعين على الخدمات الصحية بسهولة ويسر.

وعمدت الرعاية الصحية كذلك إلى ميكنة العديد من المنشآت الصحية بالتطبيقات المختلفة، منها ميكنة 124 مركزا ووحدة طب أسرة، وتطبيق منظومة المعامل الإلكترونية الموحدة (LIS) بـ 140 منشأة، وتطبيق منظومة الأرشفة الإلكترونية الأشعة (PACS) بـ 35 منشأة.

فيما انتهت من ميكنة 19عيادة خارجية و12 قسما داخليا بالمستشفيات، وذلك فضلًا عن التطبيقات الإلكترونية لإدارة الموارد البشرية، وتفعيل خدمات التشخيص والاتصال الطبي عن بُعد بعدد من المنشآت الصحية.