«يدوم الفرح».. حياة كريمة ترسم البهجة على وجوه 100 عروسة بالمنيا

جدة - نرمين السيد - سلم أسامة القاضى محافظ المنيا، يرافقه نائبه الدكتور محمد أبو زيد، مساء اليوم السبت، 100 جهاز عروسة مقدمة من مؤسسة حياة كريمة للفتيات المقبلات على الزواج من أبناء محافظة المنيا، ضمن مبادرة "يدوم الفرح"، والتى يتم تنفيذها ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتجهيز 100 عروسة من المقبلين على الزواج، من خلال التعاون المثمر والتنسيق بين المحافظة، ومؤسسة حياة كريمة، ومديرية التضامن الاجتماعى، لتقديم الدعم والرعاية الاجتماعية للفتيات المقبلات على الزواج وتخفيفا عن كاهل أسرهن.





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