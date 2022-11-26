وزير الصحة: إطلاق منظومة التأمين الصحى بالمحافظات ذات الكثافة السكانية

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، العمل المستمر لإطلاق منظومة التأمين الصحى الشامل بالمحافظات ذات الكثافة السكانية المرتفعة، بما يضمن توفير أفضل رعاية صحية للمواطنين، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى.





جاء ذلك فى كلمة الوزير خلال الملتقى السنوى الثالث للهيئة العامة للرعاية الصحية، تحت شعار "نبنى حضارة طبية .. فى الجمهورية الجديدة"، والذى يعقد برعاية الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة مرور 3 سنوات على تدشين الرئيس عبدالفتاح السيسى، لمنظومة التأمين الصحى الشامل الجديد من محافظة بورسعيد.

وأكد الوزير فى كلمته، حرص القيادة السياسية على حق كل مواطن مصرى فى الحصول على رعاية صحية متميزة وعادلة، موضحاً أن تكاتف وتناغم كافة الجهات والهيئات المعنية كان له فضل كبير فى نجاح المنظومة.

وحرص الوزير فى كلمته على تهنئة الهيئة العامة الرعاية الصحية، بمناسبة انعقاد الملتقى السنوى الثالث، موجهاً الشكر لكافة العاملين بالهيئة، على عملهم الدؤوب والذى ساهم فى انجاح منظومة العمل، كما أكد استمرار تقديم كافة سبل الدعم للتوسع فى إطلاق منظومة التأمين الصحى الشامل بالمحافظات تباعاً.

وكرم الوزير خلال الاحتفالية اللواء أركان حرب أشرف عطية، محافظ أسوان، والمستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، والدكتور أشرف اسماعيل، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، واللواء طبيب بهاء زيدان، رئيس هيئة الشراء الموحد، فضلاً عن تكريمه عدداً من المتميزين بالقطاع الصحى، ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل.

ومن جانبه، أكد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، حق كل مواطن فى الرعاية الصحية المتكاملة، وفقاً لمعايير الجودة، لافتاً إلى أن إطلاق فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى لمنظومة التأمين الصحى الشامل، يستهدف تحقيق أهداف ومبادئ خطة التنمية المستدامة "مصر 2030" فى محور الصحة بأهدافه الثلاثة التى تتمثل فى النهوض بصحة المواطنين، وتحقيق التغطية الصحية الشاملة لجميع المصريين مع ضمان جودة الخدمات المقدمة، وتوفير خدمات علاجية ووقائية عالية الجودة، ومتاحة لجميع المصريين القادرين وغير القادرين مع حوكمة قطاع الصحة، وتحسين كفاءة إدارة موارد القطاع الصحى، فى إطار من الشفافية .

وأضاف ألهم أن محافظة الأقصر هى الأولى فى تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل بالنسبة لمحافظات الصعيد، والثانية بعد محافظة بورسعيد، لافتاً إلى أنه طبقاً لخطة هيئة الرعاية الصحية المتسقة مع رؤية القيادة السياسية لوضع مصر على خريطة السياحة العلاجية، ستصبح محافظة الأقصر نواه للسياحة العلاجية فى مصر، واستقبال الوافدين الأجانب بغرض العلاج.

وفى مستهل كلمته بالاحتفالية، تقدم الدكتور أحمد السبكى رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، بالشكر للدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان على اهتمامه ودعمه الكامل للهيئة ولمنظومة التأمين الصحى الشامل، والتى ستشهد خلال الفترة المقبلة نجاحات وإنجازات جديدة، مؤكداً الإسراع من وتيرة العمل بالمنظومة للتطبيق فى كافة محافظات الجمهورية تباعاً فى فترة أقل من المعدل الزمنى المحدد لها.

وأكد "السبكى" أن نجاح منظومة التأمين الصحى الشامل عكس تضافر جهود كافة الجهات والمؤسسات والهيئات المعنية، والعمل الدؤوب من القائمين على تنفيذ المنظومة، مؤكداً أن الدولة المصرية ستصبح قبلة العالم وتستعيد ريادتها فى تقديم الخدمات الصحية بجهود أبنائها المخلصين.

وأكد أن الرئيس عبدالفتاح السيسى حقق حلم المصريين فى الرعاية الصحية الشاملة والعادلة، من خلال إطلاق منظومة التأمين الصحى الشامل، لافتًا إلى تقديم 17 مليون خدمة طبية، و260 ألف عملية جراحية كبرى، ضمن المنظومة منذ انطلاقها، مضيفًا أن 75% من المنشآت الطبية التابعة للهيئة مسجلة ومعتمدة من قبل هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، وجارٍ اعتماد باقى المنشآت تباعًا.