جدة - نرمين السيد - وأوضحت الحصرى، خلال تقديمها برنامج مساء dmc، الذى يعرض على قناة dmc، أن الإعلامى مفيد فوزى تحت الملاحظة الطبية بسبب المضاعفات المرضية، دون ذكر مزيد من التفاصيل.
وقالت الحصرى، إن الإعلامى الكبير يمر بأزمة صحية كبيرة وتم التواصل مع ابنته الكاتبة حنان مفيد فوزى، وطلبت من كل متابعيه ومحبيه الدعاء لوالدها.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تحت الملاحظة.. آخر تطورات الحالة الصحية لـ الإعلامى مفيد فوزى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.