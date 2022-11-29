تحت الملاحظة.. آخر تطورات الحالة الصحية لـ الإعلامى مفيد فوزى

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الحصرى، خلال تقديمها برنامج مساء dmc، الذى يعرض على قناة dmc، أن الإعلامى مفيد فوزى تحت الملاحظة الطبية بسبب المضاعفات المرضية، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وقالت الحصرى، إن الإعلامى الكبير يمر بأزمة صحية كبيرة وتم التواصل مع ابنته الكاتبة حنان مفيد فوزى، وطلبت من كل متابعيه ومحبيه الدعاء لوالدها.