التموين تواصل ضخ السلع التموينية فى المنافذ دون زيادة فى الأسعار (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وأوضح التقرير، أن الأرز يباع بسعر 10.5 جنيه للكيلو، والسكر بـ10 ونصف والزيت بـ25 جنيها، وهناك وفرة من المعروض بشكل كبير. ووجه وزير التموين، الشركة القابضة للصناعات ‏الغذائية باستمرار اتاحه وتوفير الأرز الأبيض البلدى لكافة السلاسل التجارية فى المحافظات وبأسعار متفاوتة وذلك حسب درجة الجودة والرتبة ونسبة الكسر.

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