جدة - نرمين السيد - وقال خلف الله، فى مداخلة، مع الإعلامى عمرو خليل، فى برنامج "من مصر"، الذى يعرض على قناة cbc، إن الجهاز يعمل عل إنهاء اجراءات التسكين لـ1008 وحدات من الاهالى المتضررين من السيول بمنطقة الزرايب. وأضاف أنه يتم مراجعة كافة أسماء السكان المستحقين للوحدات السكنية ومراجعة الحصر وسيعلنون بشفافية الأسماء النهائية للحصر وعلى ضوء الحصر سيتم التسكين. وتابع: "الرئيس السيسى أعطى توجيهات للوزارات المعنية بأن الوحدات يتم تسليمها مكتملة الفرش وتم فرش جزء كبير منه".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر جهاز 15 مايو يكشف تفاصيل الوحدات المخصصة لمتضررى سيول الزرايب (فيديو) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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