القوى العاملة: 9 مكاتب عمالية تحمى حقوق 4 ملايين و48 ألف عامل مصرى

جدة - نرمين السيد - ولاحظ "التقرير" أن المملكة العربية السعودية تعد من أكثر الدول العربية استقطاباً للعمالة المصرية، تليها المملكة الأردنية الهاشمية، ثم دولة الكويت، ودولة الإمارات العربية المتحدة، مؤكدا أن الوزارة ترعى حقوق العمال المصريين بالخارج من خلال مكاتب التمثيل العمالى التابعة لها بسفارات مصر، وتحرص أيضا على تقديم جرعات تدريبية مكثفة للمرشحين لوظائف فى تلك "المكاتب" قبل السفر للعمل بسفارات مصر حيث مقرات مكاتب التمثيل العمالى.

كما رصد التقرير، نجاح مكاتب التمثيل العمالى خلال العام الجارى 2022 من استرداد 326 مليونا و330 ألفا و712 جنيها مستحقات مالية لمصريين يعملون فى الخارج نتيجة تسوية منازعات أو تعويض دفعة واحدة أو ضمان ومعاشات.

كما أوضح التقرير أن عدد العمالة المصرية فى الدول العربية والأجنبية فى البلدان التى يتواجد بها مكاتب تمثيل عمالى فقط يبلغ حوالى 4 ملايين و48 ألف عامل مصرى يعملون بعدة قطاعات منها "الصناعى، التجارى، الصحى، التعليمى، التشييد والبناء، الخدمات، الزراعة، والصيد"، موضحا أيضا وجود 9 مكاتب عمالية فى الخارج منها مكتبان بالمملكة العربية السعودية، ولافتاً إلى أن تحويلات المصريين العاملين فى الخارج بلغت خلال العام المالى (2021 - 2022) نحو 31.9 مليار دولار.

حلقة الوصل:

قال التقرير، عن تلك المكاتب إنها بمثابة "حلقة الوصل" بين العمال المصريين فى الخارج والدولة المصرية بكافة أجهزتها وأنها مكاتب تابعة لوزارة القوى العاملة ولديها كثير من المهام والمسؤوليات تجاه أبناء بلدها منها: حماية ورعاية واسترداد للحقوق وضمان علاقة عمل متوازنة مع أصحاب الأعمال وردود على شكاوى واستفسارات.

وبحسب معلومات إدارة التمثيل الخارجى التابعة للإدارة المركزية للعلاقات الخارجية بوزارة القوى العاملة، قال "التقرير" إن مكاتب التمثيل العمالى هى مكاتب فنية مقرها بالسفارة أو القنصلية العامة بالخارج تتبع وزارة القوى العاملة وتخضع للتوجيه العام من مدير عام الإدارة العامة للتمثيل الخارجى، وأن أحدث بياناتها تقول - كما ذكرنا فى مقدمة التقرير - أن عدد العمالة المصرية فى الدول العربية والأجنبية المتواجد بها تلك المكاتب طبقاً للإحصائيات الأخيرة يبلغ تقريبا 4 ملايين و48 ألف عاملاً مصريا يعملون فى عدة قطاعات منها "الصناعى والتجارى والصحى والتعليمى والتشييد والبناء والخدمات والزراعة والصيد"، وبلغت تحويلاتهم خلال العام الماضى نحو 31 مليار دولار خلال 2021.

10 أهداف:

وبشأن دورها قال التقرير، إنها تقوم بالمهام التالية: 1 – دراسة ومتابعة قوى العرض والطلب فى أسواق العمل الخارجية.

2-رعاية مصالح العمالة المصرية فى الخارج والحفاظ على حقوقها.

3- التوجيه الفنى لمكاتب التمثيل العمالى بالخارج لتنشيط الطلب على العمالة المصرية وحمايتها ورعايتها والحفاظ على حقوقها.

4- إعداد الدراسات اللازمة لإمكانية إنشاء مكاتب تمثيل عمالى جديدة بالخارج فى الدول الأكثر جاذبية للعمالة المصرية والمتواجدة بها بكثافة.

5- المشاركة فى اجتماعات اللجان العليا والقنصلية المشتركة مع الدول المستقبلة للعمالة المصرية واللجان التحضيرية لها والجولات القنصلية.

6- بحث شكاوى المصريين المتعلقة بالعلاقة التعاقدية بالخارج والعمل على حلها ومتابعة حصولهم على مستحقاتهم.

7- التنسيق مع وزارة الخارجية لبحث وحل مشكلات العمالة المصرية بالدول التى لا تتواجد فيها مكاتب للتمثيل العمالى بالخارج.

8- وضع البرنامج الفنى لزيارات السادة وزراء العمل العرب والأجانب على نحو يساهم فى تذليل العقبات التى تواجه العمالة المصرية بالخارج.

9- إعداد مشروعات الاتفاقيات والبروتوكولات ومذكرات التفاهم الثنائية مع الدول العربية والاجنبية فى مجال تنقل الأيدى العاملة المصرية ومتابعة تنفيذها والعمل على تطويرها.

10- إعداد وتحديث قاعدة البيانات الخاصة بالمصريين العاملين بالخارج وإعداد بيانات إحصائية بحجم العمالة العائدة وتصنيفاتها المهنية.

كيفية التواصل معها:

قال التقرير إن عدد تلك المكاتب بالخارج يبلغ 9 مكاتب مبينا طرق التواصل معها كالتالى : 1- المملكة العربية السعودية ( جدة – الرياض )، ويمكن التواصل مع مكتب جدة من خلال رقم الهاتف 009660559510659 ، ومكتب الرياض من خلال الرقم 00966547022894 .

2- المملكة الأردنية الهاشمية ( عمان ) :ويمكن التواصل معه من خلال رقم الهاتف 00962778444310 ..3 - دولة الإمارات العربية المتحدة ( أبو ظبى ) : ويمكن التواصل مع المكتب من خلال الأرقام التالية 0097124446491، 0097124447938.

4- دولة الكويت ( الكويت ) : ويمكن التواصل مع المكتب من خلال الأرقام التالية 0096597873053، 0096594152601.

5- دولة العراق ( بغداد ):ويمكن التواصل مع المكتب من خلال الرقم 009647803765488..6- دولة قطر ( الدوحة ) : ويمكن التواصل مع المكتب من خلال 0044830238674 أو 0030246082974.

7- دولة لبنان (بيروت) : ويمكن التواصل مع المكتب من خلال الأرقام التالية 0096181871098 ، 009611848833.

8- دولة إيطاليا ( ميلانو ) : ويمكن التواصل مع المكتب من خلال الرقم: 00390229516360.

وخصصت وزارة القوى العاملة على موقعها الرسمى بيان بالمكاتب وعنوانها وأرقام التواصل على الرابط التالى من هنا

كما يمكن التواصل مع المكاتب العمالية من خلال الصفحة الرسمية لوزارة القوى العاملة على الفيس بوك، وارسال رسالة نصية بالشكوى أو الاستفسار المطلوب وسيتم الرد عليها من خلال المركز الإعلامى للوزارة.

إنجازات:

وجاء فى التقرير أن مكاتب التمثيل العمالى استطاعت خلال العام الحالى 2022 ،ومنذ بدايته وحتى نهاية شهر أكتوبر الماضى، تحقيق العديد من الإنجازات فى شتى مجالات عملها ومنها: اعتماد 147 ألفا و342 عقد عمل لمصريين، كما تم تنفيذ 1639 زيارة ميدانية، واجتماعات عمالية للمنشآت وأصحاب الأعمال والرد على 67 ألفاً و 736 إستشارة عمالية، فضلاً عن استرداد 326 مليونا و330 ألفاً و712 جنيها مستحقات مالية لمصريين يعملون فى الخارج نتيجة تسوية منازعات أو تعويض دفعة واحدة أو ضمان ومعاشات، وتستمر المكاتب فى آداء دورها المعتاد فى البلدان العربية والأجنبية لخدمة العمالة المصرية الموجودة بداخلها أو المغادرين.



الملحقين العماليين:

وذكر التقرير حرص الوزارة على تقديم جرعات تدريبية مكثفة للسادة المرشحين لوظائف مكاتب التمثيل العمالى بالخارج وكذا الإحتياطيين قبل السفر للعمل بسفارات مصر بالدول الموجود بها مكاتب تمثيل عمالى.

وكانت من أولى الدورات التى حصلوا عليها: دورة تدريبية بالأكاديمية الوطنية للتدريب وتأهيل الشباب، بالإضافة إلى دورة تدريبية بالأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، فضلاً عن دورتين تدريبيتين تحت إشراف وزارة الخارجية، فضلاً عن دورة تدريبية للملحقين المرشحين ضمن مشروع THAMM، التى تنفذه الوزارة بالتعاون مع عدة جهات لتأهيلهم للقيام بمهام عملهم المستقبلية على النحو الأمثل.