كفارة اليمين.. هل يجوز إخراجها بالقيمة؟

جدة - نرمين السيد - كفارة اليمين

وقالت على صفحتها الرسمية على فيسبوك: "إنما يكفَّر من الأيمان اليمين الغموس، وتكفَّر اليمين المنعقدة التى يحنث فيها الإنسان، وأما اليمين اللغو فلا تجب فيه كفارة".

وأضافت: "كفارة اليمين هى إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، قال تعالى: "لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِى أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُون".

وتابعت الإفتاء: "وتقدَّر كفارة اليمين بصاعٍ من غالب قوت أهل البلد، كالقمح، أو الأرزِّ مثلًا، عن كل مسكين من المساكين العشرة، كما ذهب إلى ذلك الحنفية، ويقدَّر الصاع بالوزن بالنسبة للقمح بحوالى 2,500 كجم، وبالنسبة للأرز المصرى بحوالى 2,750 كجم".

كفارة اليمين

واستطردت: "ذهب الشافعية إلى أن الواجب إخراج مُدٍّ من غالب قوت أهل البلد، والمُدُّ يعادل ربع الصاع، وقدره 510 جرامات تقريبًا عن كل مسكين، فمن كان عسيرًا عليه العمل بمذهب الحنفية فلا حرج عليه فى العمل بمذهب الشافعية".

ولفتت الإفتاء إلى أنه يجوز إخراج الأرز أو القمح نفسه، ويجوز إخراج قيمة أى منهما للفقير، وهو قدر إطعام المسكين عن إفطار اليوم فى كفارة الصيام، ولكن يضرب هذا القدر فى عشرة.