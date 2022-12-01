الهجرة: نعمل على إنشاء قاعدة بيانات للخبراء والعلماء المصريين بالخارج

جدة - نرمين السيد - قالت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج سها جندى إن الوزارة تعمل على إنشاء قاعدة بيانات للخبراء والعلماء المصريين بالخارج لتصل إلى أبنائها على اختلاف أماكن تواجدهم؛ من أجل مستقبل أفضل للأجيال القادمة يكون فيها الأبناء فى الخارج فى قلب القاطرة التى تدفع الدولة.





جاء ذلك خلال افتتاحها لفعاليات المؤتمر الدولى السنوى للأطباء والعلماء المصريين بالخارج والداخل فى مجال الأورام IEOS، والذى يعقد تحت رعاية وزارة الهجرة، تحت عنوان: صحوة الطيور (Alert Birds).

وأعربت السفيرة سها جندى، فى كلمتها، عن سعادتها لحضورها المؤتمر الدولى السنوى للأطباء والعلماء المصريين بالخارج والداخل، وسط هذه الكوكبة الرائعة من الأساتذة المصريين بالخارج العاملين فى القطاع الطبى بأكبر الجامعات فى العالم؛ لمناقشة كل ما هو جديد فى مجال علاج الأورام والتقنيات الحديثة المستخدمة وتطبيقاتها العملية وكذلك التعاون فى مجال البحث العلمى وتدريب كوادر شبابية من الأطباء.

ولفتت إلى أن رعاية وزارة الهجرة للمؤتمر جاء فى إطار حرصها على ربط العقول المهاجرة بالوطن والذى بدأ كفكرة لجذب الأطباء المصريين العاملين الخارج لإفادة الداخل المصرى، حيث يعمل الكثير منهم فى أماكن رفيعة المستوى علميا، ويرغبون فى رد الجميل لوطنهم الأم، كما يعد حلقة وصل مستمرة لدعم البحث العلمى وتعميق سبل الاستفادة من خبرات الأطباء المصريين بالخارج.

وثمنت الوزيرة رغبة الأطباء المصريين بالخارج فى المشاركة بالمشروع القومى الذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى لتنمية الريف المصرى "حياة كريمة"، من خلال إسهاماتهم وجهودهم الطبية أثناء تواجدهم بمصر، مشيرة إلى أن هذا المؤتمر يعكس أحد الأهداف الرئيسية التى أنشئت من أجلها وزارة الهجرة وربط قوتها الناعمة وأحد مكونات استراتيجيتها للربط بين أبناء الوطن.

وقالت الوزيرة فى ختام كلمتها: "الصورة التى تربط بين وجودكم على أرض طيبة التى احتضنت ملامح أعظم حضارة على مر التاريخ سجلت فيها نشأة علوم الطب التى قدمت للإنسانية جذور العطاء، وبفضل جهودكم وما تقدمونه من احدث علوم الطب الحديثة سنستكمل رسالة الحضارة المصرية التى نفخر بها جميعا".

ونقلت الوزيرة للأطباء المصريين الحاضرين بالمؤتمر رغبة مدير مستشفى شفا الأورام بمحافظة الأقصر، عقب زيارتها لها، بأن المستشفى يفتح يديه لاحتضان الكوادر وصغار الأطباء والدارسين بكليات الطب أبناء المصريين بالخارج، وأصدقائهم من الجنسيات المختلفة لقضاء فترة تدريبية تحت إشراف كبار الأطباء المتخصصين ليمثل لهم قيمة مضافة فى مجال دراستهم، وطالبتهم بتوفير كافة أشكال الدعم للمستشفى، من خلال خبراتهم.