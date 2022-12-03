حسناء وسارة يمثلان مبدأ المشاركة الفعالة وتكافؤ الفرص للأشخاص ذوي الإعاقة

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 3 ديسمبر 2022 12:29 مساءً - قبل 6 سنوات، التحقت "حسناء ممدوح"، الطالبة بـكلية الدراسات الإسلامية بمحافظة سوهاج، بمركز تعليم المكفوفين التابع لمؤسسة مصر الخير، لتستفيد بالخدمات التعليمية والتأهيلية التي يقدمها لذوي الإعاقة البصرية.

حسناء، صاحبة ال26 عاما من محافظة قنا، استفادت من خدمات طباعة المقررات الدراسية بطريقة برايل والتسجيلات الصوتية للمناهج كما تدربت على برامج الكمبيوتر وتقنيات الموبايل التي يقدمها المركز، حتى أصبحت تدرّب الأطفال على هذه التقنيات والبرامج بفرع المركز بمحافظة قنا بعد تخرجها من الكلية وحصولها على دبلوم تربوي.

خلال الدراسة بالكلية بالمركز تعرفت حسناء على زميلتها "سارة محمود،" ابنة محافظة سوهاج التي حصلت على المركز الثالث في مسابقة برنامج "العباقرة" الشهير.

حسناء وسارة لا تعتبران الإعاقة البصرية عقبة، لكنهما تران أن أصحاب الإعاقة وأسرهم بحتاجون للتوعية والخدمات التي تنمي مهاراتهم وتساعدهم على تحقيق أهدافهم.

وقامت الاثنتان يتدشين قناة على موقع YouTube تسمى "صنّاع الأمل | H-Maker" عليها أكثر من ٣٠ فيديو توعوي عن التربية السليمة والصحة النفسية للأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم بالاستعانة بخبراء ومتخصصين تربويين ونفسيين متطوعين عبر برنامج يقدمانه معا بعنوان "بره الصندوق."

مؤسسة مصر الخير هي مؤسسة تنموية غير هادفة للربح تعمل في مصر منذ عام ٢٠٠٧ لتنمية الإنسان في جميع المجالات ومنها قطاع مناحي الحياة والذي يشمل تقديم خدمات الدمج والاتاحة لذوي الإعاقة ورفع وعي أسرهم تحقيقا لمبدأ المشاركة الفعالة للجميع.

هذه قصة من ضمن قصص نجاح كثيرة للمجتمع المدني في مصر، يتم مشاركتها من قبل وزارة التضامن الاجتماعي بالشراكة مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (جي أي زد)، نيابة عن الحكومة الألمانية خلال حملة ال١٦ يوما لمناهضة العنف ضد الفتيات والنساء