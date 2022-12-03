التعليم العالى: تمويل 89 مشروعًا للجامعات بـ108 ملايين جنيه

جدة - نرمين السيد - استعرض الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، تقريرًا مقدمًا من الدكتور هشام فاروق، مساعد الوزير للتحول الرقمى والقائم بأعمال المدير التنفيذى لوحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالى، حول نتائج المشروعات المقبولة على مستوى الجامعات الحكومية والتكنولوجية، خلال شهر أكتوبر 2022.





وأوضح التقرير أن النداء الأول تضمن مشروع تأهيل المعامل للاعتماد الدولى (دعم فنى)، مشروع تطوير الاختبارات العملية، مشروع إنشاء بنوك الأسئلة، مشروع دعم وتأهيل البرامج التعليمية للاعتماد الدولى، مشروع دعم المشروعات الابتكارية لطلاب التعليم العالى، المشروعات التنافسية لتميز مؤسسات التعليم العالى، مشروع دعم وتطوير الفاعلية التعليمية، مشروع إنشاء مركز قياس وتقويم بالجامعة، بينما تضمن النداء الثانى مشروع دعم ومتابعة مراكز الجودة "الجامعات الجديدة"، مشروع دعم وتطوير الفاعلية التعليمية "الجامعات الجديدة"، مشروع تأهيل المعامل للاعتماد الدولى، الجامعات التكنولوجية، فى حين أن النداء الثالث تضمن مشروع تطوير واعتماد المعامل بمؤسسات التعليم العالى، مشروع إنشاء نظام داخلى للجودة بالجامعات التكنولوجية، مشروع دعم المشروعات الابتكارية والتطبيقية لطلاب التعليم العالى التقنى، مشروع تطوير نُظم القياس والتقويم بالجامعات المصرية.

وأشار التقرير إلى تقدم 28 جامعة حكومية وتكنولوجية بمقترحات المشروعات، وبلغ عدد المشروعات التى تقدمت بها الجامعات 137 مقترحًا، وكان عدد المقبول منها، من خلال لجان التحكيم 89 مقترحًا موزعة على أربع إدارات بالوحدة، وتم إنهاء إجراءات التعاقد معها بإجمالى تمويل يزيد على 108 ملايين جنيه.

ولفت التقرير إلى المشروعات المقبولة فى النداء الأول على حسب نوع المشروع "إدارة دعم التميز" 17 مقترحًا من مشروعات دعم التميز مُقسمة على مشروعين، الأول مشروع دعم المشروعات الابتكارية لطلاب التعليم العالى بعدد 12 مقترحًا، والثانى المشروعات التنافسية لتميز مؤسسات التعليم العالى بعدد 5 مقترحات مقبولة.

وأضاف التقرير أن الجامعات والكليات تقدمت لمشروعات دعم الجودة والتأهيل للاعتماد بعدد 18 مشروعًا مُقسمة على مشروعين، الأول مشروع دعم وتطوير الفاعلية التعليمية بعدد 12 مشروعا، والثانى مشروع دعم وتأهيل البرامج التعليمية للاعتماد الدولى بعدد 6 مشروعات تم قبول منها 12 مقترحًا بنسية 67%.

وأضاف التقرير أن كل من جامعتى الدلتا التكنولوجية، والقاهرة التكنولوجية، حصلا على 15 مشروعًا من إجمالى 19 مشروعًا مقترحًا.