بطريرك الكاثوليك يحتفل بالذكرى الـ 88 لتأسيس كنيسة العذراء بغيط العنب

جدة - نرمين السيد - ترأس الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، صلاة القداس الإلهى، احتفالًا بعيد العذراء، وكذلك الذكرى الثامنة والثمانين لتأسيس كنيسة السيدة العذراء، بغيط العنب بالإسكندرية.





واحتفل غبطته أيضًا بالمناولة الأولى لعدد من أبناء وبنات الرعية، كما منح درجة القارئ لبعض شمامسة الكنيسة.

شارك فى الصلاة القمص أنطونيوس غطاس، وكيل عام البطريركية، والأب ميشيل شفيق، راعى الكنيسة، والقمص بولس عطية، والأب صموئيل جرجس، راعى كنيستى القديس بطرس والقديسة حنة، بطنطا، والقديسة تريزا، بالمحلة الكبرى.

وأعطى غبطة البطريرك كلمة العظة، موجهًا حديثه لأبناء وبنات المناولة الاحتفالية قائلًا لهم: كل واحد منكم مسؤول مسؤولية كاملة، لتغيير نفسه، والعالم كله. فأنتم مستقبل الكنيسة.

وفى نهاية الصلاة، قام البطريرك بتوزيع الهدايا التذكارية على المحتفى بهم، بالإضافة إلى التقاط الصور الختامية.