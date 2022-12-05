حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا الثلاثاء 6-12-2022 فى مصر

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 5 ديسمبر 2022 06:29 مساءً - أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا،حيث يسود طقس خريفى مائلا للبرودة فى الصباح الباكر لطيفا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب البلاد، مائل للبرودة ليلا فى أوله باردا فى أخره.

ومن المتوقع سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء والسواحل الشمالية الغربية والقاهرة الكبرى والوجه البحرى.

ويسود طقس غائم جزئيا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر وجنوب الصعيد ووالسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد.

ومن المتوقع حدوث شبورة على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد.

وتنشط الرياح على شمال الصعيد وجنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر.

وقالت الهيئة إنه من المتوقع أن يسود طقس مائلا للبرودة فى الصباح الباكر لطيفا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للبرودة ليلا فى أوله باردا فى أخره.

كما توقعت أن يسود طقس مائلا للبرودة فى الصباح الباكر لطيفا نهارا على السواحل الشمالية الغربية وعلى السواحل الشرقية،، مائلا للبرودة ليلا،فى أوله باردا فى أخره وتضم السواحل الشمالية "مطروح والإسكندرية ودمياط والعريش ورفح".

وأشارت الهيئة إلى أنه من المتوقع أن يسود طقس مائلا للبرودة فى الصباح الباكر حار نهارا على جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر لطيفا ليلا.

وتوقعت أيضا أن يسود طقس مائلا للبرودة فى الصباح الباكر حار نهارا على جنوب الصعيد ولطيفاعلى شمال الصعيد، مائل للبرودة ليلا بارد فى اخره على شمال الصعيد، ومحافظات الصعيد تضم "الفيوم وبني سويف والمنيا وقنا وسوهاج وأسيوط والأقصر وأسوان".

وتوضح هيئة الأرصاد المصطلحات التالية:

وفيما يلى درجات الحرارة الصغرى والعظمى فى المدن المصرية:

القاهرة الصغرى 15 والعظمى 22

العاصمة الإدارية الصغرى 14 والعظمى 22

٦ أكتوبر الصغرى 14 والعظمى 22

بنها الصغرى 15 والعظمى 22

الإسكندرية الصغرى 14 والعظمى 22

العلمين الجديدة الصغرى 14 والعظمى 22

مطروح الصغرى 14 والعظمى 21

سيوة الصغرى 09 والعظمى 20

كاترين الصغرى 5 والعظمى 16

بورسعيد الصغرى 15 العظمى 22

الزقازيق الصغرى 13 والعظمى 23

الإسماعيلية الصغرى 12 والعظمى 23

السويس الصغرى 15 والعظمى 23

شرم الشيخ الصغرى 18 والعظمى 25

الغردقة الصغرى 17 والعظمى 24

الفيوم الصغرى 14 والعظمى 23

بنى سويف الصغرى 13 والعظمى 23

المنيا الصغرى 12 والعظمى 22

أسيوط الصغرى 11 والعظمى 22

سوهاج الصغرى 12 والعظمى 23

الأقصر الصغرى 14 والعظمى 25

أسوان الصغرى 13 والعظمى 25