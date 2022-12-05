اليابان تتفوق على كرواتيا 1-0 فى شوط مثير بكأس العالم 2022.. فيديو وصور

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 5 ديسمبر 2022 06:30 مساءً - تأخر منتخب كرواتيا أمام نظيره منتخب اليابان، بهدف دون مقابل، فى الشوط الأول من المواجهة المقامة بينهما حاليًا على استاد الجنوب، ضمن منافسات دور الستة عشر للنسخة الحالية من بطولة كأس العالم المقامة حاليًا في قطر وتستمر حتى 18 ديسمبر الجارى.

سجل دايزن مايدا الهدف الأول لصالح منتخب اليابان في الدقيقة 44 من زمن المباراة.

وجاء تشكيل منتخب كرواتيا، كالتالى:

ليفاكوفيتش، بارسيتش، ديان لوفرين، جفارديول، يورانوفيتش، ماتيو كوفاسيتش، مارسيلو بروزوفيتش، لوكا مودريتش، بيريسيتش، برونو بيتكوفيتش، أندريا كراماريتش.فيما ضم تشكيل اليابان كلاً من

شويشي جوندا، شوجو تانيكوشي، يوتو ناجاتومو، مايا يوشيدا، تومياسو، واتارو إيندو، هيدماسا موريتا، جونيا إيتو، ريتسو دوان، دايتشي كامادا، دايزين ماييدا.

ويدخل منتخب كرواتيا بقيادة مدربه زلاتكو داليتش مواجهة الليلة النارية بعدما تأهل بصعوبة للدور ثمن النهائي محتلا المركز الثاني فى جدول ترتيب المجموعة الخامسة فى كأس العالم، خلف منتخب المغرب، برصيد 5 نقاط جمعها من الفوز فى مباراة والتعادل فى لقاءين وتسجيل 4 أهداف وتلقى هدف.

وتأهل المنتخب الكرواتى على حساب نظيره البلجيكي الذى حل ثالثاً برصيد 4 نقاط، حيث حسم التعادل السلبى المواجهة التي أقيمت بينهما على ملعب استاد "أحمد بن علي المونديالي"، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات.

ويسعى النجم الكرواتي لوكا مودريتش ورفاقه لتخطى المنتخب الآسيوي من أجل التأهل للدور ربع النهائي للمرة الثالثة في تاريخه، بعدما حصل على المركز الثالث في نسخة 1998، ووصافة النسخة الماضية من كأس العالم في ربوسيا 2018.

فيما يخوض منتخب اليابان مواجهة كرواتيا بعدما حقق مفاجأة مدوية بإنتزاع الصدارة من منتخب إسبانيا والمساهمة في إقصاء نظيره الألماني، بعدما حقق الفوز على الماتادور بنتيجة 2-1 في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب خليفة الدولي ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات.

وتربع منتخب اليابان على صدارة جدول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط جمعها من انتصارين على منتخبي إسبانيا وألمانيا، وتلقى هزيمة وحيدة أمام كوستاريكا، وتسجيل 4 أهداف وتلقي هدف.

ويحلم المنتخب الياباني بالفوز على نظيره الكرواتى ومواصلة مفاجآته لحجز مقعده في الدور ربع النهائي لبطولة كأس العالم للمرة الأولى في تاريخه.

ويملك منتخب اليابان سجلا سلبيا في دور الستة عشر بالمونديال، حيث سجل ظهوره في هذا الدور 3 مرات سابقة في نسخ 2002، 2010، و2018 لكنه خسرها جميعا.