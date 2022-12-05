ركلات الترجيح تقود كرواتيا لربع نهائى كأس العالم على حساب اليابان.. فيديو

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 5 ديسمبر 2022 08:28 مساءً - حسم منتخب كرواتيا تأهله للدور ربع النهائي من مونديال 2022 على حساب نظيره اليابانى، بالفوز عليه بركلات الترجيح بنتيجة 3-1 عقب انتهاء الوقتين الأصلى والإضافى بالتعادل الإيجابى بهدف لكل منهما.

واتجهت مواجهة منتخبى كرواتيا واليابان إلى ركلات الترجيح عقب انتهاء الوقت الأصلى والشوطين الإضافيين بالتعادل الإيجابى 1-1 فى المباراة التي أقيمت مساء اليوم الاثنين، على استاد الجنوب، ضمن منافسات دور الستة عشر للنسخة الحالية من بطولة كأس العالم المقامة حاليا في قطر وتستمر حتى 18 ديسمبر الجارى.

وأصبحت مواجهة منتخب كرواتيا مع نظيره اليابانى هى الأولى التى تتجه لشوطين إضافيين ثم ركلات ترجيح، حيث انتهت جميع المواجهات السابقة فى الأدوار الإقصائية فى الوقت الأصلى.

اليابان ضد كرواتيا

سجل دايزن مايدا الهدف الأول لصالح منتخب اليابان في الدقيقة 44 من زمن المباراة.

وأحرز إيفان بيريسيتش هدف التعادل لصالح منتخب كرواتيا من ضربة رأسية رائعة سكنت شباك اليابان في الدقيقة 56 من زمن المباراة.

وجاء تشكيل منتخب كرواتيا، كالتالى: ليفاكوفيتش، بارسيتش، ديان لوفرين، جفارديول، يورانوفيتش، ماتيو كوفاسيتش، مارسيلو بروزوفيتش، لوكا مودريتش، بيريسيتش، برونو بيتكوفيتش، أندريا كراماريتش.

فيما ضم تشكيل اليابان كل من: شويشي جوندا، شوجو تانيكوشي، يوتو ناجاتومو، مايا يوشيدا، تومياسو، واتارو إيندو، هيدماسا موريتا، جونيا إيتو، ريتسو دوان، دايتشي كامادا، دايزين ماييدا.اليابان ضد كرواتيا

وأصبح من المقرر أن يلتقى منتخب كرواتيا في الدور ربع النهائي لكأس العالم 2022، مع الفائز من مواجهة البرازيل وسويسرا والمقرر لها مساء اليوم الاثنين.

ودخل منتخب كرواتيا بقيادة مدربه زلاتكو داليتش مواجهة الليلة النارية بعدما تأهل بصعوبة للدور ثمن النهائي محتلا المركز الثاني فى جدول ترتيب المجموعة الخامسة فى كأس العالم، خلف منتخب المغرب، برصيد 5 نقاط جمعها من الفوز فى مباراة والتعادل فى لقاءين وتسجيل 4 أهداف وتلقى هدف.

وتأهل المنتخب الكرواتى على حساب نظيره البلجيكي الذى حل ثالثاً برصيد 4 نقاط، حيث حسم التعادل السلبى المواجهة التي أقيمت بينهما على ملعب استاد "أحمد بن علي المونديالي"، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات.

اليابان ضد كرواتيا

فيما خاض منتخب اليابان مواجهة كرواتيا بعدما حقق مفاجأة مدوية بإنتزاع الصدارة من منتخب إسبانيا والمساهمة في إقصاء نظيره الألماني، بعدما حقق الفوز على الماتادور بنتيجة 2-1 في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب خليفة الدولي ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات.

وتربع منتخب اليابان على صدارة جدول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط جمعها من انتصارين على منتخبي إسبانيا وألمانيا، وتلقى هزيمة وحيدة أمام كوستاريكا، وتسجيل 4 أهداف وتلقي هدف.