افتتاح أعمال مؤتمر الشباب وتعزيز العمل العربى المشترك غدا

جدة - نرمين السيد - يفتتح وزير الشباب والرياضة ورئيس المكتب التنفيذى لمجلس الشباب والرياضة العرب الدكتور أشرف صبحى غدا الخميس فعاليات مؤتمر الشباب وتعزيز العمل العربى المشترك تحت شعار شباب يصنع المستقبل وينظمه مجلس الشباب العربى للتنمية المتكاملة والوزارة بالتعاون مع معهد البحوث والدراسات العربية.





وقالت مؤسس ورئيس مجلس الشباب العربى للتنمية المتكاملة الدكتورة مشيرة أبو غالى، فى تصريح اليوم الأربعاء، إن المؤتمر ينعقد بالتزامن مع اليوم العالمى لحقوق الإنسان، ويستهدف وضع رؤية مشتركة لتحرك شبابى يعزز العمل العربى المشترك فى مختلف القطاعات، والسعى تجاه استنفار همم الشباب للإسهام فى تعزيز الاستقرار والأمن القومى العربى.

وأشارت أبو غالى إلى إعلان الجزائر الصادر عن القمة العربية فى دورتها الـ 31 وما تضمنه من قرارات أهمها الدعوة إلى تعزيز مكانة الشباب والابتكار فى العمل العربى المشترك، وأيضا توجيهات الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، بضرورة إشراك الشباب والمجتمع المدنى فى تعزيز العمل العربى المشترك، والإسهام فى تحقيق الوعى تجاه التحديات الراهنة.

وأوضحت أن المؤتمر سيشهد جلسات حوار متعددة تناقش أهم التحديات التى تواجهها الدول العربية، ودور الشباب العربى والبحث العلمى فى مواجهة هذه التحديات، والتغلب عليها لضمان الاستقرار حفاظا على الأمن القومى العربى، وتعزيزا للعمل المشترك بمفهومة الشامل وأبعاده السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والغذائية والمائية والبيئية وغيرها، والإسهام أيضا فى حل وإنهاء الأزمات التى تمر بها بعض الدول العربية، بما يحفظ وحدة الدول الأعضاء، وسلامة أراضيها، وسيادتها على مواردها الطبيعية، ويلبى تطلعات شعوبها فى العيش الآمن الكريم.

ولفتت إلى أن المؤتمر يستهدف تقييم بعض تجارب العمل العربى المشترك على مستوى جامعة الدول العربية، أو المنظمات المتخصصة، والمنظمات العربية الإقليمية، ووضع رؤى استراتيجية لتعزيز العمل العربى المشترك وتحليل وتقييم السياسات العربية المشتركة فى مجالات مثل التعليم، الاقتصاد، والسياسة الخارجية وتحليل الرؤى الفكرية الخاصة بتطوير جامعة الدول العربية وآليات العمل العربى المشترك، واستعراض تجارب التعاون العربى على المستويات المختلفة (العلاقات الثنائية - العلاقات متعددة الأطراف) وتجارب العمل العربى المشترك مع الأطراف الخارجية وتعزيز التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات بين المؤسسات العربية ونشر ثقافة التخطيط الاستراتيجى فى جميع الجهات المعنية بالعمل العربى المشترك.

ويسعى المؤتمر لإعداد تصور مستقبلى للعمل العربى المشترك يكون دليلا ومرجعا يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة 2030 فى الدول العربية كافة، وسيصدر المؤتمر بيانا ختاميا يتضمن رؤى الشباب حول سبل مواجهة التحديات الراهنة فى مختلف المجالات.

وستشهد فعاليات المؤتمر تكريم عدد من الشخصيات المشاركة تقديرا لجهودهم الرائدة وكذلك منح جائزة للشباب المتميز وتوزيع شهادات تكريم للمشاركين والإعلاميين.