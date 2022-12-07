مدبولى: متابعة يومية لجهود توفير السلع.. و«محور أبوذكرى» نقلة نوعية

جدة - نرمين السيد - واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى الفعاليات المهمة التى شهدتها الأيام الماضية، التى أجراها الرئيس عبدالفتاح السيسى، ومن أبرزها القمة المصرية الأردنية التى عقدت مؤخرا فى القاهرة بينه وبين جلالة الملك عبد الله الثانى بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة.

وأشاد الرئيس خلالها بالعلاقات الأخوية المتينة بين مصر والأردن، وما بلغته من مستوى متقدم على مختلف الأصعدة، وشهدت إعراب الرئيس عن التطلع لتعزيز هذه العلاقات بما يسهم فى تحقيق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، سواء على الصعيد الثنائى أو فى إطار آلية التعاون الثلاثى مع العراق الشقيق، لاسيما على المستويين الاقتصادى والتجارى.

وخلال حديثه، أشار مدبولى، أيضا إلى افتتاح الرئيس مدينة المنصورة الجديدة وجامعة المنصورة الجديدة، وتفقده قرية الحصص بمركز شربين وهى إحدى قرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصرى، وما تخللها من فعاليات ولقاءات ودية مع الطلاب والشباب؛ وتعتبر مدينة المنصورة إحدى مجموعة المدن الذكية الجديدة التى شرعت الدولة فى تشييدها وتعتبر أحد شرايين التنمية الحيوية.

ونوه مدبولى بأن زيارة الرئيس للمدينة لها دلالة قوية على الاهتمام الشديد الذى توليه الدولة المصرية لإنشاء المدن الجديدة؛ لاستيعاب الزيادة السكانية المضطردة، وكذا توفير فرص العمل وجذب المزيد من الاستثمارات، وإقامة أنشطة اقتصادية جديدة.

وقال مدبولى إن تفقد الرئيس مشروعات "حياة كريمة"، يعطى رسالة قوية على إيلاء الدولة اهتماما كبيرا بالعمران القائم، وقرانا القديمة، بجانب العمل بشكل أساسى على توفير متطلبات "حياة كريمة" لكل أهالينا فى القرى المصرية الذين تصل أعدادهم إلى 60 مليون مواطن.

وفى سياق حديثه، وجه رئيس الوزراء الشكر لكل من وزارتى الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتنمية المحلية، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ومحافظة الدقهلية، وجميع الجهات المختصة المشاركة فى إقامة هذه المشروعات المهمة، على كل الجهد المبذول فى سبيل إنجازها على مستوى عال من الجودة والتميز.

وانتقل مدبولى للحديث عن تشريف الرئيس، لافتتاح محور التعمير بالإسكندرية "محور أبو ذكرى"، والذى يعتبر إضافة ونقلة نوعية ضخمة من شأنه أن يفتح آفاقا تنموية جديدة لمنطقة غرب محافظة الإسكندرية بكاملها ويزيد من حيزها العمرانى، ويربط ميناء الدخيلة بالطريق الصحراوى والطريق الدولى الساحلى ومدينة برج العرب، ويصبح شريانا تنمويا حيويا لربط الإسكندرية بمدينة العلمين الجديدة عبر الطريق الساحلى.

وذكر رئيس الوزراء، أن هذه المحاور، بالإضافة إلى مشروعات النقل، التى جرى افتتاحها بالإسكندرية، لم تعد تقتصر على تسهيل حركة المرور وتنقلات المواطنين، بل أصبحت بمثابة شرايين جديدة تدعم جهود الامتدادات العمرانية المنظمة، والتجمعات السكنية الحديثة، وتوفر المزيد من فرص العمل، كما تربط المشروعات القومية الأخرى لتتكامل مع بعضها، وذلك فى إطار الرؤية التنموية الشاملة للبناء والتعمير.

وفى هذا السياق، وجه مدبولى الشكر للقوات المسلحة، ممثلة فى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ولوزارة النقل، على الإنجازات التى تحققت فى هذه المشروعات الحيوية، والتى تضاف لقائمة المشروعات القومية الكبرى التى تم تنفيذها وتسهم فى النهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتطرق رئيس الوزراء للزيارة التى أجراها الرئيس لمقر أكاديمية الشـرطة وحضوره اختبارات كشف الهيئة للطلبة والطالبات الجدد المتقدمين للالتحاق بالأكاديمية، مشيرا إلى أهمية هذه الزيارة فى التأكيد على ضرورة تطبيق المعايير الموضوعية المجردة، والحيادية التامة لانتقاء أفضل العناصر وإعداد جيل قادر على حمل رسالة الأمن والوفاء بالتطلعات الملقاة على عاتقه.

وفيما يتعلق بجهود الدولة نحو توفير السلع للمواطنين، أكد الدكتور مصطفى مدبولى أن هناك متابعة يومية لجهود الوزارات المعنية فى توفير مختلف أنواع السلع، بالتنسيق مع الاتحادات والغرف التجارية المختصة؛ فى محاولة من الحكومة للتخفيف، قدر الإمكان، من وطأة التداعيات السلبية للأزمات العالمية التى نشهدها مع العالم فى الفترة الحالية، رغم ما تتكلفه الدولة من عبء كبير خلال المرحلة الراهنة.

واختتم رئيس الوزراء حديثه، بالإعراب عن سعادته لتوقيع عدد من الاتفاقيات والتعاقدات الجديدة بين هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا"، وعدد كبير من الشركات العالمية لفتح مقرات لها فى مصر، أو زيادة حجم استثماراتها من خلال توسيع نطاق أعمال مراكزها فى السوق المصرية، موجها الشكر لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وجميع المسئولين القائمين على خروج هذه التوقيعات إلى النور.