قومى المرأة يتقدم بالشكر لمنظمة المرأة العربية لإقتراح تخصيص جائزة بإسم الراحلة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 7 ديسمبر 2022 01:27 مساءً - يتقدم المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته واعضائه بخالص الشكر والتقدير إلى منظمة المرأة العربية ومجلسها التنفيذي والدكتورة فاديا كيوان المديرة العامة لمنظمة المرأة العربية لإقتراح تقديم جائزة بإسم الراحلة الدكتورة فرخندة حسن الأمين العام السابق للمجلس القومي للمرأة أو إهداء درع لروحها الكريمة، وذلك ضمن الجوائز والتكريمات التى تصدرها المنظمة .

وأعربت الدكتورة مايا مرسي عن سعادتها بالإقتراح المتميز للمنظمة، والذي يأتي اعترافاً وتقديراً للدور العظيم الذي قامت به الراحلة القديرة الدكتورة فرخندة حسن وإسهاماتها الكبيرة في إنشاء منظمة المرأة العربية ،مشيرة إلى أن الدكتورة فرخندة حسن شخصية نسائية ذات قامة ومكانه كبيرة كان لها دور متميز على مدار سنوات عديدة في النهوض بملف المرأة وساندت المرأة المصرية والعربية في كافة المجالات ، وجميعنا يكن لها كل التقدير والاحترام لإخلاصها وتفانيها حتى رحيلها في العمل في سبيل تمكين المرأة ودعمها في الحصول على حقوقها .

يذكر أن الدكتورة فرخندة حسن هي سياسية وأكاديمية مصرية، والأمين العام الأسبق للمجلس القومي للمرأة من 2001 إلى 2011، ، كانت عضو بمجلس الشعب للفترة من 23 يونيو 1979م وحتى 20 مارس 1984م و عضو بمجلس الشورى للفترة من 1986 وحتى 1989م ورئيس اللجنة البرلمانية للتنمية البشرية وعضو بالمجلس البرلماني الأورومتوسطي، وعضو بالشبكة البرلمانية للبنك الدولي، وكانت عضو المجلس التنفيذي لمنظمة المرأة العربية عن جمهورية مصر العربية، رحلت عن عالمنا في أكتوبر عام 2020 .