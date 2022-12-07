”القوى العاملة” : إنتهاء برنامج تدريبى للشباب على مهنتى صيانة الدش والمحمول...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 7 ديسمبر 2022 02:25 مساءً - إنتهت مديرية القوى العاملة بمحافظة اسيوط من تنفيذ البرنامج التدريبي الذى تم تنفيذه على مهنة "صيانة الدش وصيانة المحمول" والذى بدأ بمركز التدريب المهني ببني غالب التابع للمديرية ، لـ 24 متدرب على المهنتين ، وعمل التقييم النهائى للمتدربين ، وذلك في إطار توجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بالاهتمام بتدريب الشباب على مهن يتطلبها سوق العمل بالمحافظات واصقال مهاراتهم وفق أحدث اساليب التدريب .

وأوضح علي سيد مصطفى مدير مديرية القوى العاملة بأسيوط في تقريره الذى تلقته الوزارة ، انه شهد الإختبارات النهائية للمتدربين والذى تم عقده بمقر مركز التدريب ، وأشاد بالمستوى المهني المتميز الذي وصل إليه المتدربون نتيجة للتدريبات النظرية والعملية .

وأفاد مدير المديرية ، أن عدد المتدربين بورشة صيانة الدش بلغ ١١ متدرب، و ١٣ متدرب بورشة صيانة المحمول،وذلك بإجمالى 24 متدرب ، تم تدريبهم على ايدى مدربين مؤهلين تم اختبارهم بوزارة القوى العاملة ، ضمن الخطة التدريبية للعام 2022- 2023 .