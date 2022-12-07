جدة - نرمين السيد - وقال مجلس الوزراء إن الفترة الماضية شـهدت إثـارة العديـد مـن الشـائعات أو الادعـاءات المغرضـة عـن

الاقتصـاد المصـرى والوضـع المالـى لـه. وأكد مجلس الوزراء أنه فـى هـذا الإطـار يهتـم هـذا التقريـر بالـرد، علـى تلـك الادعـاءات والشـائعات بالاسـتناد إلـى المصـادر الرسـمية والدوليـة الموثوقـة. وينشر "دوت الخليج" تقرير الوزراء للرد على تساؤلات الرأى العام حول الاقتصاد المصرى، والذى جاء كالتالى:

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر نص تقرير «الوزراء» للرد على تساؤلات الرأى العام المثارة بشأن أداء الاقتصاد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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