مدبولى: توفير 34 ألف فرصة عمل للشباب بالمشروعات الخضراء الفترة المقبلة

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن البنية الأساسية هى أساس جذب الاستثمارات وتوفير فرص العمل للشباب، مشيرا إلى أن الحكومة عقدت اتفاقيات عديدة مع كبرى الشركات العالمية فى مجال المشروعات الخضراء والتى ستوفر 34 ألف فرصة عمل للشباب خلال الفترة المقبلة.





وأضاف مدبولى فى مؤتمر صحفى عقده اليوم الأربعاء، أن الدولة تسعى لزيادة الاستثمارات بجميع القطاعات، مؤكدا أن المشروعات الجديدة مهمة جدا لجذب الاستثمارات ولتوفير فرص العمل للشباب. وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن الحكومة تنسق مع الغرف التجارية لضبط الأسعار، و نتكاتف جميعا من أجل تخطى تداعيات الأزمات العالمية. وترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، اجتماع الحكومة بمقرها فى العاصمة الإدارية الجديدة؛ لمناقشة عدد من الموضوعات والملفات المهمة.

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