مدبولى: نعمل على دعم كبير لعدم زيادة أسعار المرافق الأساسية

جدة - نرمين السيد - وأضاف مدبولى خلال مؤتمر صحفى الآن، أن الاقتصاد المصرى يتعرض لكثير من الشائعات، مؤكدا أن مصر نجحت فى جذب 9 مليارات جنيه استثمارات أجنبية مباشرة، لافتا إلى أن الدولة حرصت على عدم زيادة أسعار المرافق الأساسية مثل الكهرباء، وأن الدولة تحاول بقدر الإمكان التخفيف عن المواطنين فى زيادة الأسعار.

وأشار مدبولى إلى أن الدولة تعمل على توفير موارد أكبر من العملة الصعبة، وأن الدولة تعمل على تقديم دعما كبيرا لعدم زيادة الأسعار.

وترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، اجتماع الحكومة بمقرها فى العاصمة الإدارية الجديدة؛ لمناقشة عدد من الموضوعات والملفات المهمة.

واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى الفعاليات المهمة التى شهدتها الأيام الماضية، التى أجراها الرئيس عبدالفتاح السيسى، ومن أبرزها القمة المصرية الأردنية التى عقدت مؤخرا فى القاهرة بينه وبين جلالة الملك عبد الله الثانى بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة.