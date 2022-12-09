الرئيس السيسي: العلاقات العربية الصينية تقوم على مواجهة تحديات التنمية وحفظ الأمن

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 9 ديسمبر 2022 04:28 مساءً - أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، تأسيس التعاون العربي الصيني على تعظيم التعاون والمنفعة المشتركة ومواجهة التحديات التنموية وتعزيز التعاون وتقديم أولويات حفظ الامن والسلم الدوليين، فضلا عن إيجاد حلول سياسية سلمية للأزمات الدولية والإقليمية واحترام خصوصية الشعوب.

وأضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في كلمته بالقمة العربية الصينية الأولى، أن العلاقات العربية الصينية تقوم على احترام حقها في الاختيار دون وصاية ورفض التسيس لقضايا حقوق الانسان وتعزيز حوار الحضارات وتقارب الثقافة والتعاون في مواجهة التغيرات المناخية ومكافحة خطر الإرهاب والأفكار المتطرفة، موضحا أن اجتماع اليوم يكتسب رمزية وأهمية خاصة في هذا التوقيت الدقيق الذي يشهد أزمات دولية ومتغيرات عالمية متعاقبة؟.