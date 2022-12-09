انت الان تتابع خبر امتحانات الثانوية العامة 2023 .. التعليم تعلن عن قرار جديد قبل لحظات والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، برئاسة الدكتور رضا حجازي، عن معلومات جديدة خاصة بعملية امتحانات الثانوية العامة 2023، للعام الدارسي الحالي 2022-2023، والتي من المقرر أن تنطلق في شهر يوليو القادم.وأوضحت مصادر مسئولة داخل وزارة التربية والتعليم في تصريحات لها في الساعات الماضية أن أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2023 سوف تكون مباشرة ولن تحمل ألغازا فى الإجابة عنها، كما تردد على بعض مواقع التواصل الاجتماعي وصفحات السوشيال ميديا.

وأشارت المصادر سوف يتم خلال الفترة القادمة إعادة صياغة الأسئلة الاختبارات بشكل لا يمثل حيرة لدى الطالب وخاصة أسئلة الاختيار من متعدد، مؤكدةً أن الأسئلة سوف تساعد على فرز مستويات الطلاب.