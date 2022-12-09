انت الان تتابع خبر قبل أداء صلاة الجمعة .. إصدار قرار صرف أكثر من 290 جنيه لأصحاب المعاشات.. الفلوس في الحسابات والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أوضحت وزارة التضامن الاجتماعي أن منافذ الصرف الإلكترونية المختلفة والمتواجدة في كافة أنحاء الجمهورية تواصل عملها اليوم الجمعة الموافق 9 ديسمبر 2022، حيث أنه يمكن لأصحاب المعاشات الحصول على المنحة الاستثنائية التي أعلن عنها الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء في الشهر الماضي والمقدرة بـ300 جنيه، بالإضافة إلي المستحقات الشهرية الخاصة بهم والتي تفوق قيمتها عن 22 مليار جنيه.وأشارت وزارة التضامن، أن تم توجيه كافة منافذ الصرف الإلكترونية بوضع الحدود القصوي من الأموال داخل ماكينات الصراف الآلي حتي يتمكن أصحاب المعاشات من الحصول على أموالهم مع الزيادة الجديدة بكل سهولة ويسر وون أي عناء يذكر.

وأوضحت الوزارة أنه تم التشديد على اتباع كافة الإجراءات الوقائية اللازمة لمكافحة فيروس كورونا المستجد،ومنع حدوث أي تكدس أو تزاحم أثناء عملية الصرف.