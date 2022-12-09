انت الان تتابع خبر بالصور .. كارثة طبية في مستشفي شبين القناطر الخاص : رضع بدون ملابس بجوار القمامة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - كشفت التحقيقات التي تجريها مديرية الصحة في محافظة القليوبية، الأسباب التي جعلتها تقوم بإصدار قرار بإغلاق مستشفي شبين القناطر الخاص، وتحويل المسئولين عن المستشفى وهم المدير الفني والتمريض والإداريين إلي التحقيق.

وأوضحت التحقيقات أن المستشفي الخاص في شبين القناطر قد ارتكبت مخالفات جسيمة في حق عدد من الأطفال الرضع الذين لا يزالوا في مهد عمرهم بالإضافة إلي مخالفتهم لشروط الترخيص التي حصلت عليها هذه المستشفي.

مخالفات مستشفي شبين القناطر الخاص :

1- وجود غرفتي عمليات غير مجهزتين بالحد الأدنى للتجهيزات اللازمة للعمليات.

2- استخدام غرفة الإفاقة كاستراحة للممرضات.

3- تحويل غرفة العناية المركزة لمخزن للمستشفى.

4- جود 4 أطفال دون ملابس داخل المخزن في غرفة مليئة بالمخلفات والقمامة، لتهريبهم من لجنة تفتيش على الحضانات .

5- وجود 12 طفل بالحضانات على الرغم من وجود عدد 8 حضانات فقط بالغرفة، في حين أن المستشفى مرخص لها بـ4 حضانات فقط.