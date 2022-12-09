عاجل- السيسى: مصر نجحت فى إنشاء صندوق الخسائر والأضرار خلال قمة «COP27»

جدة - نرمين السيد - وقال الرئيس فى كلمته خلال القمة، "إنه ورغم التحديات العالمية التى أشرتُ لبعضها، والاستقطاب الدولى الحاد، نجحت الرئاسة المصرية للقمة العالمية للمناخ "COP27" فى إقناع المجتمع الدولى بالتوصل إلى توافق حول عدد كبير من الأمور الحيوية، على رأسها إنشاء صندوق الخسائر والأضرار، والاتفاق على خطوات جادة لتفعيل وتنفيذ التعهدات الدولية الخاصة بالتمويل، إضافةً إلى إجراءات التكيف والتخفيف، وذلك على نحو متوازن".

وأضاف الرئيس: "أننى أثق فى أن تعاوننا جميعًا طوال فترة الرئاسة المصرية - سواء ثنائيًا أو من خلال منتدى التعاون العربى الصينى - سيكفل تنفيذ التعهدات الدولية الخاصة بالمناخ، وعلى رأسها تلك المتعلقة بالتمويل من جانب الدول المتقدمة".