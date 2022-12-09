عاجل- السيسى: القمة الحالية ستعطى دفعة ملموسة للتعاون العربى الصينى

جدة - نرمين السيد - وقال الرئيس فى كلمته خلال القمة، إنه بهذا التاريخ الفريد الذى تميز به التواصل العربى- الصينى الإنسانى والحضارى الدافق، وبتعدد القواسم المشتركة فى الرؤى والمفاهيم، وبما يضمه منتدى التعاون العربى - الصينى من آليات، وبرامج ومقترحات، فكلى ثقة أن انعقاد قمتنا الحالية سيعطى دفعة ملموسة للتعاون العربى - الصينى بكافة صوره.

وأضاف الرئيس، أننا حين نجتمع مجددًا فى المستقبل القريب سنكون قد أنجزنا الكثير، وقطعنا أشواطًا إضافية فى مسارات التعاون بيننا.