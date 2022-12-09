دبلوماسى سابق: كلمة الرئيس السيسي بالقمة العربية – الصينية "حكيمة"

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 9 ديسمبر 2022 06:34 مساءً - أشاد السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، فق القمة العربية – الصينية، مؤكدا أن الرئيس يدرك أهمية العلاقات العربية الصينية، لاسيما وأن الصين رئيسي للمنطقة وصاحبة الرؤى التي تسعى من أجل مصير مشترك مع الدول العربية.

أضاف حجازي، في مداخلة هاتفية لبرنامج "اليوم" مع الإعلامية دينا عصمت، عبر قناة dmc، أن مبادرة "الحزام والطريق" هي مبادرة عالمية تعكس نمط للعولمة القائم على المساواة ومبادئ القانون الدولي، وأكدت الصين منذ سنوات سابقة أنها نافذة هامة للعلاقات العربية، مردفا: "الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي كان لا يتحدث اليوم فقط باسم مصالح مصر مع الصين ومع العالم، لكنه تحدث باسم مصالح الأمن القومي العربي، وكان يتحدث برؤية القائد لاسيما عند الدعوة لنظام اقتصادي عالمي أكثر عدالة يخدم مصالح الدول النامية".

وأوضح السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في القمة العربية – الصينية، اتسمت بالحكمة في تناول دول العالم الثالث من أجل الوصول إلى عديد من التوافقات لخدمة تلك الدول، مضيفا: "الرؤية المصرية تبنى العلاقات على مبادئ القانون الدولي، ويجب أن تسود تلك العلاقات مبادئ الاحترام المبادل".

وأردف: "الرئيس لم يفوته الحديث عن أهمية حل القضية الفلسطينية لاستقرار المنطقة، وكذلك الأمن القومي المائي ووجه نداء للقيادة الإثيوبية للتحلي بالحكمة وإقامة اتفاق قانون ملزم يحكم العلاقة في هذه المرحلة وللأجيال القادمة"، مشيرا إلى تغير رؤية العالم العربي حاليا، حيث بات أكثر وعي ويبحث عن مصالحه باحترام، ولم يعد يقبل أي استقطابات مرة أخرى".