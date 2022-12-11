الأرصاد تكشف أماكن سقوط الأمطار غدًا الاثنين

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 11 ديسمبر 2022 05:29 مساءً - قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد فرصًا لسقوط أمطار غدًا الاثنين.

وأضافت غانم تنحسر فرص سقوط الأمطار غدًا الاثنين، على السواحل الشمالية الغربية، وبعض المناطق من شمال الوجه البحري، مع فُرص لسقوط أمطار خفيفة، بنسبة حدوث لا تتجاوز 30%، وغير مؤثرة على أعمال الأنشطة اليومية.

وتابعت: نلاحظ سقوط الأمطار على مناطق مُحددة من السواحل الغربية، وذلك على فترات متقطعة من اليوم، وبصفة عامة نشهد أجواءً مُستقرة على أغلب أنحاء الجمهورية.

وأشارت عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أن الظاهرة الجوية المؤثرة هي الشبورة المائية، التي تتكون في الصباح الباكر، والساعات المتأخرة من الليل على أغلب الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المطسحات المائية.

وأكدت أن هناك استمرار في ارتفاع درجات الحرارة، والتي تكون أعلى من المعدلات لطبيعية، في مثل هذا الوقت من العام، بنحو درجة إلى درجتين.

في وقت سابق، قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد طقس خريفي، ومائل للبرودة في الصباح الباكر، ومعتدل الحرارة في النهار على القاهرة الكبرى والوجه البحري، والسواحل الشمالية، وشمال الصعيد.

ويشهد جنوب سيناء وجنوب الصعيد، طقسًا حارًا، مائلًا للبرودة في أول الليل، باردًا في آخره على أغلب الأنحاء.