كاف يعلن إجراء قرعة دورى أبطال أفريقيا والكونفدرالية غدا

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 11 ديسمبر 2022 05:30 مساءً - أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" إجراء قرعة دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفيدرالية غدا الإثنين.

قال الاتحد الأفريقى فى بيان رسمى على موقع تويتر: "أنه من المقرر إجراء القرعة غدا لمسابقة دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية.

ويترقب فريقا الأهلي والزمالك، نتيجة قرعة دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا 2023 ، حيث سيتم تقسيم الـ16 فريقا المتأهلين من دور الـ32 على 4 مجموعات، في الطريق نحو اللقب في نسخته الحالية.

يأتى الوداد البيضاوي المغربي حامل لقب دوري أبطال أفريقيا في النسخة الماضية ونظيره الأهلي المصري وصيف النسخة الماضية وحامل اللقب قبلها فى نسختين على رأس الأندية العربية المتواجدة في دور المجموعات.

وتأهل الأهلي والزمالك إلى دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا ويقع الأهلي فى التصنيف الأول بقرعة الكاف، بينما يحل الزمالك فى التصنيف الثانى بقرعة دوري الأبطال، وقد تشهد منافسات دور المجموعات وقوع قطبى الكرة المصرية فى مجموعة واحدة بالبطولة.

ويتنافس 16 فريقا منها 9 أندية عربية و7 أفريقية في المجموعات وهى كل من: الأهلي (مصر) ، الزمالك (مصر)، الوداد (المغرب)، الرجاء (المغرب)، الترجي (تونس)، المريخ (السودان)، الهلال (السودان)، شبيبة القبائل (الجزائر)، شباب بلوزداد (الجزائر)، صن داونز (جنوب إفريقيا)، سيمبا (تنزانيا)، فايبزر إف سي (أوغندا)، ، القطن (الكاميرون)، فيتا كلوب (الكونغو)، حوريا كوناكري (غينيا)، بترو أتلتيكو (أنجولا).

فيما يأتي تصنيف الأندية الأفريقية قبل إجراء قرعة دور المجموعات كالتالى:

التصنيف الأول: الأهلي المصري (78 نقطة)، الوداد المغربي (71 نقطة)، الترجي التونسي (58 نقطة)، الرجاء المغربي (54 نقطة).

التصنيف الثاني: صن داونز الجنوب أفريقي (46 نقطة)، الزمالك المصري (43 نقطة)، بترو أتلتيكو الأنجولي (31 نقطة)، حوريا الغيني (31 نقطة).

التصنيف الثالث: سيمبا التنزاني (28 نقطة)، شباب بلوزداد الجزائري (27 نقطة)، شبيبة القبائل الجزائري (22 نقطة)، الهلال السوداني (19.5 نقطة).

التصنيف الرابع: القطن الكاميروني (14.5 نقطة)، المريخ السوداني (9 نقاط)، فايبرز الأوغندي، فيتا كلوب الكونغولي.

في نفس السياق، يترقب فريقا بيراميدز وفيوتشر قرعة دور المجموعات ببطولة الكونفيدرالية، والتي تسبق قرعة دوري الأبطال، في تمام الساعة الواحدة ظهرًا.

يذكر أن بيراميدز تأهل إلى هذا الدور على حساب فريق نيجيليك بطل النيجر، بينما تأهل فيوتشر بعد عبور عقبة أول أغسطس الانجولي.