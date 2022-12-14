طقس الأربعاء.. الأرصاد تعلن أهم الظواهر المؤثرة بـ درجات الحرارة

جدة - نرمين السيد - توقع خبراء الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الأربعاء، طقس خريفى مائل للبرودة فى الصباح الباكر، معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية.





حالة الطقس اليوم

ويسود طقس حار جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للبرودة فى أول الليل، بارد فى أخره على أغلب الأنحاء.

ولفتت الأرصاد إلى أنه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة.

وأضافت أن بالنسبة لحالة البحر المتوسط من المتوقع أن تكون معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية جنوبية غربية إلى شمالية غربية.

أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر من المتوقع أن تكون خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

العظمى الصغرى

القاهرة 25 14

العاصمة الإدارية 25 13

6 أكتوبر 25 13

بنها 25 14

دمنهور 24 14

كفر الشيخ 24 15

المنصورة 25 14

دمياط 24 15

بورسعيد 24 16

الإسماعيلية 25 14

السويس 24 13

الزقازيق 25 14

شبين الكوم 25 14

طنطا 24 13

شلاتين 28 19

الإسكندرية 24 15

العلمين الجديدة 24 15

وادى النطرون 25 14

مطروح 22 13

السلوم 24 15

سيوة 22 10

العريش 24 14

رفح 23 15

الطور 24 15

كاترين 18 05

رأس سدر 24 13

نخل 21 07

طابا 22 15

نويبع 23 14

حلايب 25 19

شرم الشيخ 24 18

الغردقة 26 14

مرسى علم 26 17

الفيوم 25 12

بنى سويف 26 11

المنيا 25 10

أسيوط 26 10

سوهاج 26 09

قنا 27 11

الأقصر 26 13

أسوان 27 14

الوادى الجديد 27 08

أبوسمبل 26 11

أبو رماد 27 19

رأس حدربة 24 20