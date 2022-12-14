مشاركة الرئيس السيسى فى القمة الأمريكية الإفريقية تتصدر اهتمامات الصحف

جدة - نرمين السيد - فتحت "عنوان السيسى فى واشنطن للمشاركة بالقمة الأمريكية الإفريقية.. الأمن الغذائى وتنشيط الاستثمار ودمج إفريقيا فى الاقتصاد العالمى تتصدر جدول الأعمال"، سلطت صحيفة الأهرام الضوء على وصول الرئيس عبدالفتاح السيسى إلى العاصمة الأمريكية واشنطن أمس للمشاركة فى فعاليات القمة الأمريكية ــ الإفريقية، والتى انطلقت أمس وتنعقد على مدى 3 أيام.

ونقلت الأهرام عن السفير بسام راضى المتحدث باسم الرئاسة قوله إن الرئيس يعتزم التركيز خلال أعمال القمة على الموضوعات التى تهم الدول الإفريقية فى ظل التحديات العالمية القائمة، وتعزيز الشراكة الإفريقية ــ الأمريكية؛ لمواجهة أزمة الأمن الغذائى، وتيسير اندماج الدول الإفريقية فى الاقتصاد العالمى، لاستفادتها مما يوفره من فرص ومزايا فى تحقيق النمو الاقتصادى، ونقل التكنولوجيا ودفع حركة الاستثمار الأجنبى.

وأضاف المتحدث الرسمى أن برنامج زيارة الرئيس إلى الولايات المتحدة يتضمن عقد لقاءات مع عدد من كبار المسئولين الأمريكيين، لبحث سبل تعزيز العلاقات بين البلدين، بما يحقق المصالح المشتركة للشعبين الصديقين، فضلا عن مواصلة المشاورات والتنسيق المتبادل حول الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأشارت الصحيفة إلى أنه من المقرر كذلك أن يعقد الرئيس لقاء مع نخبة من مجتمع رجال الأعمال الأمريكى، لدفع التعاون فى المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين الجانبين. كما يجتمع الرئيس على هامش القمة بعدد من رؤساء الدول والحكومات المشاركين فى القمة، للتباحث حول دفع أطر التعاون الثنائى والتشاور حول القضايا الإقليمية والدولية.

كما أبرزت الأهرام، تنظيم المئات من أبناء الجالية المصرية فى الولايات المتحدة وقفات ترحيب بالرئيس السيسى، لدى وصوله مقر إقامته فى واشنطن، ورفعوا الأعلام، ورددوا هتافات "بنحبك يا سيسى" و"تحيا مصر"، وذلك احتفاء بزيارة الرئيس.

وتحت عنوان انطلاق فاعليات القمة الأمريكية الإفريقية الثانية فى واشنطن، سلطت صحيفة الأخبار الضوء على انـطـلاق فــاعــلــيــات الـقـمـة أمس وسط توقعات بمشاركة نحو 49 رئيس دولـة وحكومة إفريقية.

وأشارت إلى أن جدول أعمال القمة يشمل يوما للمجتمع المـدنـى، كما تنظم الممثلة التجارية الأمريكية كاثرين تـاى الاجتماع الـــوزارى لقانون الـنـمـو والـــفـــرص فى إفـريـقـيـا والـــذى يجمعها مع وزراء التجارة فى إفريقيا جنوب الصحراء.

وأضافت أنه من المقرر أن تعقد اليوم جلسات منتدى الأعمال الأمريكى الإفريقى والذى تستضيفه وزارة التجارة الأمريكية وغرفة التجارة الأمريكية ومجلس الشركات فى إفريقيا بالشراكة مع مبادرة (Initiative Africa Prosper)، وسيتم التركزى على تعزيز شراكة تجارية واستثمارية ثنائية الاتجـــاه تـعـزز دور إفريقيا فى الاقتصاد العالمى.

وأشارت إلى أنه من المقرر أن يكون غدا الخميس هو يوم القادة بمشاركة الرئيس الأمريكى جو بايدن ورؤســاء الوفود ورؤسـاء دول القارة، وسيجمع بين قـادة الشباب والمجتمع المدنى والفاعلين السياسيين والمبدعين والمعنيين بالمناخ والمجالات الأخرى.

وتحت عنوان واشنطن تتعهد بـ 55 مليار دولار لإفريقيا.. بايدن يدعم تطبيق قرارات القمة الأمريكية ــ الإفريقية وانضمام الاتحاد الإفريقى لـ العشرين، سلطت صحيفة الأهرام الضوء على تعهد الولايات المتحدة، أمس، بتقديم 55 مليار دولار لإفريقيا، على مدى السنوات الثلاث المقبلة، مع استضافة واشنطن القمة الأمريكية -الإفريقية، بهدف تنشيط العلاقات مع القارة السمراء.

ونقلت الصحيفة عن مستشار الأمن القومى فى البيت الأبيض جيك سوليفان قوله إن هذه الأموال ستخصص للصحة والاستجابة لتغير المناخ، وسيتم الكشف عن كيفية توزيعها خلال الأيام المقبلة.

وأكد أن هذا التمويل، والالتزام الأمريكى بشكل عام، لن يكون مرتبطا بموقف الدول الإفريقية من الحرب فى أوكرانيا، ورفض عدد منها إدانة روسيا بشكل علنى وقال "نحن لا نضغط على أحد".

وأوضح سوليفان أن الرئيس الأمريكى، جو بايدن، سيقيم مأدبة عشاء مساء اليوم لنحو 50 من الزعماء الأفارقة، وسيعلن دعم الولايات المتحدة انضمام الاتحاد الإفريقى إلى مجموعة العشرين‪.‬

وفى الشأن المحلى، وتحت عنوان مكاتب التموين تتسلم طلبات إضافة المواليد على البطاقات أبرزت صحيفة الأخبار بدء مكاتب التموين على مستوى الجمهورية، استقبال طلبات إضـافـة المـوالـيـد على بطاقات التموين للمواطنين الأكثر احتياجا من أصحاب البطاقات التموينية وذلــك تنفيذا للقرار الذى أصدره الدكتور على المصيلحى وزير التموين لتخفيف الأعباء عنهم وهم مستحقو معاشات تكافل وكرامة والتضامن الاجتماعى وحاملو كـروت الخدمات المتكاملة وأبـنـاء الشهداء وزوجــة الشهيد وأبناء الأسـر البديلة بشرط ألا يقل عمر الأبناء عن 4 سنوات.

وتحت عنوان وزير الاتصالات: اتفاقية لإنشاء كابل بحرى يربط مصر واليونان عبر المتوسط أبرزت صحيفة الأهرام حضور الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، توقيع اتفاقية بين الشركة المصرية للاتصالات، وشركة جريد تليكوم وإحدى الشركات التابعة المملوكة لمشغل نقل الطاقة المستقل فى اليونان، لإنشاء كابل بحرى يربط مصر واليونان عبر البحر الأبيض المتوسط.

وأشارت إلى أن الاتفاقية وقعها المهندس عادل حامد العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات، ومانوس مانوساكيس رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لشركة نقل الطاقة المستقلة IPTO.

ونقلت الأهرام عن وزير الاتصالات تأكيده أهمية الاتفاقية التى تعزز قدرة مصر الإستراتيجية فى مجال الكابلات البحرية الدولية، وستفتح نقطة إنزال جديدة فى شرق أوروبا فى السواحل اليونانية؛ وهو ما يمثل ميزة إستراتيجية، خاصة وأن أكثر من 90% من حركة البيانات بين الشرق والغرب تمر عبر الأراضى والمياه الإقليمية المصرية.

وأشار إلى أن توقيع الاتفاقية يعد نتاجا للعمل الجاد على مدار 10 أشهر منذ بدء المفاوضات التى جرت أثناء زيارته اليونان فى فبراير الماضى والتى شهد خلالها توقيع مذكرة تفاهم بين الشركتين بهدف الربط بين البلدين باستخدام أنظمة الكابلات البحرية.

وفيما يتعلق بكأس العالم لكرة القدم، وتحت عنوان أسود المغرب فى اختبار أبطال العالم، سلطت صحيفة المصرى اليوم الضوء على المباراة المرتقبة بين منتخبى المغرب وفرنسا فى نصف نهائى كأس العالم قطر 2022.

وأشارت الصحيفة إلى أن منتخب أسود الأطلس يخوض اللقاء آملا فى تحقيق إنجاز تاريخى أمام الديوك الفرنسية بالوصول إلى نهائى المونديال، ليضاف إلى سجل إنجازاتهم خلال النسخة الحالية من البطولة، بعد أن أصبح أول منتخب عربى يصل إلى الدورين ربع النهائى ونصف النهائى فى تاريخ المشاركات العربية فى كأس العالم، مؤكدة على أن هذا الإنجاز التاريخى سيظل محفورا فى أذهان وقلوب محبى الساحرة المستديرة فى الوطن العربى والقارة السمراء بغض النظر عن نتيجة مباراة اليوم.