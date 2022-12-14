أمطار متوقعة و9 درجات بهذه المحافظة.. تفاصيل طقس اليوم

جدة - نرمين السيد - وقالت الهيئة، إن اليوم يشهد طقسا خريفيا مائلا للبرودة فى الصباح الباكر، معتدلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، حارا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائلا للبرودة ليلا على كافة الأنحاء.



وعن درجات الحرارة، اليوم الأربعاء، فجاءت كما يلى: القاهرة العظمى 25 درجة والصغرى 14. الإسكندرية العظمى 24 والصغرى 15. مطروح العظمى 22 درجة والصغرى 13. سوهاج العظمى 26 درجة والصغرى 09. قنا العظمى 27 درجة والصغرى 11. أسوان العظمى 27 درجة والصغرى 14.

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