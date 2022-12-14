انقطاع المياه عن 6 مناطق فى القاهرة لمدة 12 ساعة

جدة - نرمين السيد - أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة أنه نظرا للقيام بأعمال إحلال وتجديد داخل محطة مياه الأميرية، سيترتب على انقطاع المياه عن بعض مناطق مصر الجديدة اعتبارا من يوم الخميس الموافق 15-12-2022 اعتبارا من الساعة العاشرة صباحا وحتى الساعة العاشرة مساء نفس اليوم.





وأوضحت شركة مياه الشرب بالقاهرة فى بيان اليوم الأربعاء أن المناطق التى ستشهد انقطاع الخدمة هى: "ميدان روكسى ومتفرعاته، شارع الميرغنى ومتفرعاته، إبراهيم اللقانى ومتفرعاته، شارع نزيه خليفة ومتفرعاته، منطقة البارون، منطقة الاتحادية) وضعفها بمناطق (ميدان صلاح الدين ومتفرعاته – ميدان الاسماعيلية ومتفرعاته) وكذا مدينة النور بالزاوية الحمراء. وتهيب الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات بالأماكن المشار إليها تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.

ودبرت الشركة سيارات مياه صالحة للشرب توزع مجانا بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 أو على خدمة الواتس اب على رقم 01206665125.

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