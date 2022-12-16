اختيار وزيرة البيئة لتسهيل التفاوض حول هدف التنوع البيولوجى بـCOP15

جدة - نرمين السيد - أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن مصر وضعت من خلال الرئاسة المصرية لمؤتمر الأطراف الرابع عشر للتنوع البيولوجى الذى عقد بمدينة شرم الشيخ عام 2018 الإطار العام للتنوع البيولوجى لما بعد 2020.





وأوضحت أن العمل استمر لمدة ثلاث سنوات حتى أكتوبر 2021، وذلك بالتشاور مع كافة الأطراف والدول المشاركة فى الاتفاقية.

جاء ذلك خلال كلمة وزيرة البيئة فى أولى اجتماعاتها الوزارية اليوم مع نظرائها من الدول المتقدمة والنامية ضمن اجتماعات الشق رفيع المستوى للدورة الخامسة عشر لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجى والذى يعقد بمدينة مونتريال خلال الفترة من 7 إلى 19 ديسمبر، برئاسة الصين الرئيس الحالى للدورة 15 من المؤتمر.

وأشارت وزيرة البيئة، إلى أنه من المتوقع أن يكون المؤتمر من أهم المؤتمرات فى تاريخ إتفاقية التنوع البيولوجى نظراً لأهمية وضرورة العمل على وقف تدهور التنوع البيولوجى وكذلك العمل على ربط قضية تغير المناخ بالتنوع البيولوجى.

وأوضحت الوزيرة خلال الإجتماع، أن قضية التغيرات المناخية حازت على إهتمام كبير خلال مؤتمر المناخ COP27 الذى عقد بمدينة شرم الشيخ الشهر الماضى نظراً لأهمية هذه القضية وارتباطها بتغير المناخ وهى تساهم فى التحكم فى التغيرات المناخية وتقليل آثارها، مشيرةً إلى أن مصر بذلت مجهودات كبيرة من أجل العمل على تسريع وتيرة العمل نحو تقليل تدهور التنوع البيولوجى.

وأشارت الدكتورة ياسمين فؤاد إلى مشاركتها فى العديد من الاجتماعات والمناقشات التى عقدتها سكرتارية الاتفاقية، آملة أن تكون الملفات الخاصة بتسريع وتيرة العمل جاهزة، و أن تكون هذه الجلسة بمثابة عصفاً ذهنياً لكل المشاركين لتقديم مقترحات تساعد فى حماية التنوع البيولوجى.

وخلال الاجتماع تم اختيار الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة لرئاسة مشاورات الإطار العالمى للتنوع البيولوجى مع نظيرها الكندى، وذلك بهدف تسهيل عمليات التفاوض خلال المؤتمر حول الهدف العالمى للتنوع البيولوجى.