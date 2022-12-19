يخدم 17 ألف أسرة.. وزيرة التضامن تفتتح فرع بنك ناصر فى الأسمرات

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واستمعت القباج إلى شرح واف عن الخدمات المصرفية المتكاملة التى سيقدمها الفرع الجديد للبنك، وسيجرى تقديم حزمة من خدمات التجزئة المصرفية للأفراد، والشركات التى تشمل فتح الحسابات البنكية بكافة أنواعها، وتلقى الودائع وحسابات التوفير وشهادات الادخار والاستثمار وإصدار بطاقات ميزة الذكية لأصحاب المعاشات والمرتبات، وتوفير حلول وتسهيلات ائتمانية من التمويلات الشخصية، وتمويل السيارات، وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تقديم النفقة لمستحقيها، وتقديم التمويلات الميسرة، الموجهة للفئات الأكثر احتياجا، وعلى رأسها المرأة المصرية، مثل تمويل مستورة والقروض الحسنة، وتقديم خدمات النشاط المجتمعى، التى تعتبر من صلب مهام ورسالة البنك مثل الإعانات والمساعدات لمستحقيها.
وقالت الوزيرة إن الفرع الجديد يهدف إلى تقديم أفضل خدماته لما يقرب من 17 ألف أسرة فى حى الأسمرات بما يعنى 60 ألف مواطن بالمنطقة، بالإضافة إلى أهالى مناطق المقطم والخليفة والمعادى، مشيرة إلى أن بنك ناصر الاجتماعى لديه ذراع استثمارى وذراع تكافلى واجتماعى قوى، ويهدف إلى مزيد من التمكين الاقتصادى ولكن بأعين تنموية للفئات الأولى بالرعاية.
وأضافت أن الفرع الجديد يتميز بتدعيمه بأفضل الكوادر البشرية المدربة على أحدث أساليب العمل المصرفى وبنية تكنولوجية مصرفية متطورة، سعيا لتقديم الخدمات المالية والمصرفية ذات الكفاءة العالية، كما تم تزويد الفرع الجديد بكافة التجهيزات الحديثة لضمان مستوى خدمة متميز للعميل الذى يجد كافة المنتجات والخدمات البنكية متاحة له، بالإضافة إلى أن الفرع مزود بماكينات صراف آلى والمتوافرة على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، ويجرى تجهيزه بالشاشات لعرض منتجات البنك المختلفة.
وتابعت أن الفرع الجديد بالأسمرات يعد تتويجا لجهود بنك ناصر الاجتماعى، نحو تحقيق الشمول المالى من خلال تقديم مجموعة كاملة من الخدمات المصرفية، والأنشطة الرقمية المفعلة لمختلف شرائح المجتمع، خاصة أن البنك يعتبر الذراع المالى لوزارة التضامن الاجتماعى، وهو من البنوك الرائدة فى المنطقة العربية ويعد البنك الاجتماعى الأوحد فى جمهورية مصر العربية.
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