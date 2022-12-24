الأوقاف: انطلاق أول مقرأة مسجدية «مجودة» بالحسين

جدة - نرمين السيد - وجرت فعاليات المقرأة اليوم، السبت، برئاسة القارئ الشيخ محمود الخشت، وعضوية القراء: الشيخ طه النعمانى، والشيخ أحمد عوض أبو فيوض، والشيخ محمود الطوخى، والشيخ أحمد تميم المراغى، والشيخ يوسف حلاوة، والشيخ فتحى عبد المنعم خليف.

وحضرها أيضا وفد أئمة ووكلاء الأوقاف بدولة الجزائر الشقيقة، والشيخ السيد عبد المجيد رئيس الإدارة المركزية لشؤون القرآن والمساجد، والدكتور محمود خليل، مدير الدعوة بمديرية أوقاف القاهرة، والدكتور سعيد حامد، بمديرية أوقاف القاهرة، والشيخ محمد ملكة، عضو الإدارة المركزية لشؤون القرآن الكريم والمساجد، وجمع غفير من رواد المسجد.

وفى مفتتح جلسة التلاوة المباركة وجه القارئ الشيخ محمود الخشت، رئيس المقرأة الشكر والعرفان، نيابة عن قراء القرآن الكريم بجمهورية مصر العربية جميعًا للرئيس عبد الفتاح السيسى على ما يقوم به من عناية للقرآن الكريم ورعاية أهله، واهتمام وزارة الأوقاف باستحداث الأنشطة القرآنية التى لم تُسبق إليها، ومنها هذا الحدث الفريد بإطلاق أول مقرأة مسجدية مجودة لكبار القراء من أعلام دولة التلاوة المصرية.