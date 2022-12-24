المطران شيحان يهنئ الموارنة والمصريين بعيد الميلاد المجيد

جدة - نرمين السيد - هنأ المطران جورج شيحان، رئيس أساقفة إيبارشية القاهرة المارونية لمصر والسودان، والزائر الرسولى على شمال إفريقيا، والرئيس الأعلى للمؤسسات المارونية بمصر، أبناء الطائفة المارونية، والمصريين جميعًا، وشعوب العالم، بمناسبة عيد الميلاد المجيد.





وقال المطران شيحان فى بيان نشره "المركز المارونى اللبنانى للثقافة والإعلام بالقاهرة"، اليوم السبت،: "نهنئ كنيستنا المارونية فى شخص غبطة الكاردينال مار بشارة بطرس الراعى، وأبناء الطائفة المارونية بمصر والسودان، ولبنان، وموارنة الاغتراب، بعيد الميلاد المجيد".

وأكمل: "نحمل لهم البركة، ورسائل المحبة والسلام، كما نهنئ بقية الطوائف المسيحية المحتفلة بعيد الميلاد، بحسب التقويم الغربى، ونرسل كل التمنيات القلبية، ورسائل المحبة والسلام، بهذه المناسبة المباركة للعالم أجمع، بكل شعوبه، وطوائفه، وأديانه". فحين ولد المسيح أنشدت الملائكة أنشودة السلام للبشر جميعًا: "المجد لله فى العُلى، وعلى الأرض السلام، والرجاء الصالح لبنى البشر".

وأضاف المطران فى بيانه: "نصلى فى هذا العيد المبارك من أجل وطننا مصر، حفظها الله وحماها من كل شر وسوء، كما نصلى من أجل سلام العالم، وأن يوقف الرب شر الحروب والتهديد بها لا سيما الحرب الروسية الأوكرانية".

ففى ذكرى ميلاد رئيس السلام الرب يسوع (بالجسد)، نتضرع له، ونرفع صلواتنا جاهدين في البر، منشدين ترنيمة الميلاد: "ولد المسيح هللويا. ميلاد مجيد. كل عام وأنتم جميعًا بخير ومحبة وسلام".