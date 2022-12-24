الرئيس السيسى يهنئ قادة العالم بعيد الميلاد المجيد

جدة - نرمين السيد - وأعرب الرئيس السيسى - فى برقياته - للقادة والزعماء عن أخلص تهانيه وأطيب تمنياته بهذه المناسبة الطيبة، متمنيا لهم عيدًا سعيدًا مباركًا وعامًا جديدًا يحمل السلام والازدهار لشعوبهم الصديقة ولجميع شعوب العالم.
وفى السياق ذاته، أوفد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أمناء رئاسة الجمهورية للتهنئة وحضور احتفالات الطوائف المسيحية التى تحتفل بعيد الميلاد المجيد، وهم: محمد نجم إلى طائفة الأقباط الكاثوليك، وحسام زعتر إلى طائفة السريان الأرثوزوكس، ومحمد يحيى إلى طائفة الأرمن الكاثوليك، ومحمد رضا إلى الكنيسة الأسقفية.
كما أوفد الرئيس، للتهنئة وحضور احتفالات الطوائف المسيحية التى تحتفل بعيد الميلاد المجيد: لواء شرطة إيهاب يحيى محمد الشوبكش إلى طائفة الروم الكاثوليك، ولواء شرطة أحمد طاهر أحمد السيد نصر إلى طائفة السريان الكاثوليك، ولواء شرطة المنتصر محمد فخر الدين عبد الله إلى طائفة الموارنة الكاثوليك، ولواء شرطة ولاء فكرى على محمد فريد إلى طائفة الكلدان الكاثوليك، ولواء شرطة عبد المجيد محمد سعيد عبد المجيد إلى طائفة اللاتين الكاثوليك.
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