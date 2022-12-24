تقارير تكشف موعد إعلان صفقة النصر مع كريستيانو رونالدو

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 24 ديسمبر 2022 01:32 مساءً - كشفت تقارير صحفية، اليوم السبت، عن توصل إدارة نادي النصر السعودي إلى اتفاق مع النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو ووكيل أعماله، للانضمام لصفوف الفريق، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأوضحت الصحيفة، أن نادي النصر توصل لاتفاق شبه مكتمل مع "الدون" حول المقابل المادي وكافة بنود صفقة انضمامه للعالمي.

وأكدت صحيفة "عكاظ" السعودية، صحة ما تردد مؤخرا عن اقتراب رونالدو من الانضمام لفريق النصر في صفقة تبلغ قيمتها نحو 800 مليون ريال.

وأضافت عكاظ، نقلا عن مصادرها، أن إدارة نادي النصر حسمت اتفاقها مع رونالدو وتبقى فقط إتمام الإجراءات النهائية والإعلان الرسمي الذي من المحتمل أن يتم مطلع الأسبوع المقبل.

وأوضحت المصادر نفسها، أن صفقة انتقال رونالدو، سيجرى تمويلها بواسطة إحدى الشركات الراعية لنادي النصر السعودي، بعقد استراتيجي متكامل، يمتد لثلاثة أعوام.

وأشارت تقارير صحفية أوروبية، أمس، إلى حصول النجم البرتغالي، على عرضين فقط حتى الآن، بعد فسخ عقده بالتراضي مع فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي.

ويخطط رونالدو 37 عاما لوجهته المقبلة بعدما ترك مانشستر يونايتد، وقالت صحيفة "تايمز" البريطانية، إن لدى رونالدو عرض بقيمة 173 مليون جنيه إسترليني من نادي النصر السعودي، إضافة إلى عرض آخر من ناد قطري، يحتوي على بنود مالية أقل قيمة من عرض النصر.

وسيتخذ رونالدو، قراره في غضون أيام، حيث كشفت التقارير أن اللاعب ينتظر حسم مصيره خلال الساعات المقبلة، خاصة أنه يسعى للانضمام لأحد الفرق الكبرى التي تلعب منافسة دوري أبطال أوروبا.