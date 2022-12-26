مدبولى يتابع مع وزير التموين موقف توافر السلع فى الأسواق

جدة - نرمين السيد - وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة مُهتمة بالمتابعة الدائمة لهذا الملف، فى إطار الحرص على ضمان توافر مختلف السلع للمواطنين، وخصوصا السلع الاستراتيجية، بالأسعار المناسبة، لا سيما مع بدء الاستعدادات الخاصة بشهر رمضان المُعظم.

وخلال الاجتماع أكد وزير التموين أن الاحتياطى الاستراتيجى من السلع الأساسية فى الحدود المُطَمئنة، حيث يبلغ الرصيد من القمح 4.6 شهر، ورصيد السكر يبلغ 2.7 شهر، مع الإشارة إلى أن موسم توريد السكر الجديد يبدأ فى شهر يناير المقبل.

كما أشار إلى أن رصيد الزيت يصل إلى 4.8 شهر، ورصيد الأرز يبلغ 5.7 شهر، بينما يصل رصيد المكرونة إلى 5.5 شهر، ويبلغ الرصيد المحلى من اللحوم الحية نحو 11.8 شهر.

وعرض الوزير جانباً من الجهود التى تتم فى إطار الاستعداد لإقامة منافذ بيع السلع بأسعار مخفضة "معارض أهلا رمضان" فى كل المحافظات، بالتنسيق مع الغرف التجارية، ليبدأ العمل بتلك المنافذ بداية من شهر يناير المقبل.