«القومي لذوي الهمم»: الرئيس السيسي يدعمنا بقوة وفكرة "الصندوق" ممتازة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 28 ديسمبر 2022 08:30 مساءً - قالت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يحاول دعم الأشخاص ذوي الهمم بشتى الطرق، ويوجه أجهزة الدولة بالعمل على ذلك باستمرار.

وأضافت في مداخلة هاتفية لبرنامج "اليوم" مع الإعلامية سارة حازم، عبر قناة dmc، أن صندوق ذوي الهمم سيدعم ذوي الهمم بقوة في الفترة المقبلة وهي فكرة جيدة ومتميزة، متابعة: "سعدت كثيرا بالإتاحة المكانية لذوي الهمم، حتى يمكنهم العمل في كافة الجهات".

وأكملت: "يجب أن نوفر كافة الأماكن لعمل ذوي الهمم، حتى يكونوا فاعلين مستقبلا داخل وطنهم، وما جرى اليوم رسالة إلى الأشخاص ذوي الهمم ولاسيما أسرهم بأن الوطن يدعمهم بقوة".

وأعلن الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الأربعاء، عن عدد من التوجيهات لدعم أصحاب الهمم، حيث وجه الجهات المعنية بالدولة، للعمل على استكمال ما بدأته الدولة لتعزيز البرامج والخطط، واتخاذ ما يلزم من إجراءات تنفيذية تستهدف تمكين ذوي الهمم، ودمجهم في جميع المشروعات والمبادرات القومية التي تقوم الدولة بتنفيذها ، مؤكدًا على ضرورة أن تصبح جهود تمكين أبنائنا وبناتنا من ذوي الهمم جزءًا أساسيًا لا يتجزأ، من الأولويات التي تستهدف الارتقاء بحياة المواطنين.

وأعلن الرئيس السيسى- خلال احتفالية "قادرون باختلاف" لأصحاب الهمم وذوى القدرات الخاصة فى نسختها الرابعة- عن الإجراءات التنفيذية، التي وجه مختلف مؤسسات الدولة بها، خلال الفترة المقبلة، حيث كلف وزارة التضامن الاجتماعي، لتيسير إصدار كارت الخدمات المتكاملة لذوي الهمم ضمانًا لحصولهم على كافة الحقوق والخدمات ودراسة صرف معاش الوالد، للمرأة من ذات الهمم المتزوجة، أسوة بباقي الأشخاص ذوي الهمم.

وكلف الرئيس السيسى، وزارة الشباب والرياضة، بدراسة عمل عضويات وإتاحة الاستخدام، لأبنائنا وبناتنا من ذوي الهمم، لكافة مراكز الشباب، ومراكز الابتكار الشبابي والتعلم، والمدن الشبابية، والتنسيق مع الأندية الرياضية، من أجل ضمان إتاحة الممارسة الرياضية لهم وفقًا لأفضل الأطر التي تتيحها تلك المنشآت الرياضية، والتوسع في مجالات التدريب والتأهيل لذوي الهمم لتشتمل على مختلف المهارات الحياتية والفنية والثقافية والرياضية والاشتراك بفاعلية في أنشطة الكشافة والجوالة.