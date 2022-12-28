كورال «أم النور» يحيى الاحتفال بعيد الميلاد المجيد بزيمبابوى

جدة - نرمين السيد - نظمت الكنيسة القبطية فى زيمبابوى احتفالًا بمناسبة عيد الميلاد المجيد، فى كنيسة السيدة العذراء والقديس الأنبا صموئيل المعترف فى إيبورث بمدينة هرارى، بحضور نيافة الأنبا چوزيف الأسقف العام بأفريقيا، والآباء كهنة الكنيسة.





تضمن الحفل بجانب صلاة القداس الإلهى ترانيم قدمها كورال "أم النور"، التابع لكنيسة السيدة العذراء فى حى الدقى بالقاهرة، باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية والقبطية والشونة "اللغة المحلية فى زيمبابوى". كما تضمن الاحتفال تقديم وجبة أغابى وهدايا لكل الحضور، الذين بلغ عددهم 1100 طفل وطفلة من أبناء الكنيسة وأسرهم.

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