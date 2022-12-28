سفير مصر يناقش علاقات التعاون الثنائى مع وزير الخارجية الصربى

جدة - نرمين السيد - التقى السفير باسل صلاح، سفير جمهورية مصر العربية لدى صربيا، مع وزير الخارجية الصربى "إيفيتسا داتشيتش"، حيث تناول الجانبان أهم التطورات فى العلاقات الثنائية بين البلدين على ضوء زيارة السيد رئيس جمهورية مصر العربية إلى صربيا فى يوليو 2022، وسبل تعزيز التعاون فى مختلف المجالات خلال المرحلة القادمة.





وأشار السفير باسل صلاح إلى الحرص المشترك على الارتقاء بمستوى العلاقات الاقتصادية بين البلدين خلال المرحلة القادمة خاصة فى مجالات التجارة والزراعة والطيران المدنى. كما أعرب عن تطلع الجانب المصرى لعقد الاجتماع القادم للجنة المشتركة للتعاون الاقتصادى والفنى والعلمى بين البلدين خلال العام القادم. ومن جانبه، أعرب وزير الخارجية الصربى عن تقديره العميق لتطور العلاقات الثنائية بين البلدين خلال السنوات السابقة، والتى توجت بزيارة رئيس جمهورية مصر العربية إلى بلجراد، مؤكدا اعتزامه تحقيق مزيد من التطور فى العلاقات الثنائية من خلال منصبه الجديد، كما ساهم من قبل فى المناصب التى تولاها سابقا، ومشيرا فى هذا الصدد إلى تشرفه بلقاء السيد رئيس الجمهورية فى أكثر من مناسبة خلال منصبه السابق كرئيس البرلمان الصربى.

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