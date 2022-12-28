البابا تواضروس يعلن توقف اجتماع الأربعاء حتى منتصف فبراير المقبل

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك عقب انتهاء عظة قداسته فى اجتماع الأربعاء مساء اليوم.
وقال قداسته فى تهنئته: "أهنئكم ببداية العام الجديد، والذى سيبدأ بعد ثلاثة أيام، سنة جديدة سعيدة على الجميع، وعلى كل بلادنا، وعلى كل كنيسة وعلى كل خدمة، وعلى كل المسؤولين فى بلدنا، وعلى كل العالم، نصلى من أجل أن يحيا العالم كله فى هدوء وفى سلام، وتكون سنة بدون ضعفات السنة الماضية - والتى اقتربت أن تكون ماضية، وفى الوقت ذاته لديك فرصة أن تقابل أب اعترافك، وتقدم توبة، وتجعل قلبك نقيا وحلوا، وتدخل السنة الجديدة بقلب نقى".
وعن اجتماع الأربعاء قال قداسته: "اجتماعنا سيتوقف حتى يوم 15 فبراير، على اعتبار أن الفترة المقبلة كلها أعياد الميلاد والختان والغطاس وعرس قانا الجليل، والقديس الأنبا أنطونيوس والقديس الأنبا بولا، وصوم يونان وفصح يونان، بمعنى أنها فترة كلها أعياد".
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